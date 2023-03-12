الامارات | مهرجان نابض بالحياة والألوان في «اليوم العالمي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحوّل حرم الجامعة الأميركية في الشارقة، أول من أمس، إلى مهرجان نابض بالحياة والألوان، خلال «اليوم العالمي» السنوي، الذي يحتفي بمجتمع الجامعة، واحتضانه للتنوّع الثقافي.

وتميز «اليوم العالمي»، الذي افتتحته الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، والذي حوّل حرم الجامعة إلى كرنفال ثقافي، بمشاركة أجنحة 30 نادياً ثقافياً وطلابياً، أتاحت للزوّار الاستمتاع بالموسيقى والرقص الفلكلوري، وتجربة أشهى المأكولات الشعبية، والاستمتاع برؤية الأزياء التقليدية التي تمثل مختلف بلدان العالم.

وعن جناح النادي الثقافي الإماراتي، الذي صمم ليعكس ماضي الأمة وحاضرها ومستقبلها، قالت رئيسة النادي، الطالبة حور الأنصاري: «بدأنا بالتحضيرات قبل الحدث عبر حسابنا على (إنستغرام)، والذي انعكس في تصميمنا للجناح الذي قسمناه إلى ثلاثة أقسام: فالقسم المخصص للماضي يبرز كيف اعتمد أسلافنا على صيد الأسماك والغوص على اللؤلؤ والتجارة. أما القسم الذي اختص بالحاضر، فعرض مدى التنوّع الذي تشهده سوق دولة الإمارات، بينما ركز قسم المستقبل على دور التكنولوجيا والتقدم من خلال عرض روبوتات من معرض (إكسبو 2020 دبي)، وطائرات بدون طيار وتكنولوجيا الواقع الافتراضي».

أما النادي الثقافي الأردني فصمم خريطة تعرف الزوّار الراغبين في زيارة الأردن بكنوز المملكة وثقافتها. ووقال رئيس النادي، الطالب محمد وليد: «استوحينا تصميم الجناح هذا العام من أحد أشهر شوارع العاصمة عمّان، والمعروف باسم شارع (الرينبو). وركزنا على الدبكة التراثية وأغاني أحد أشهر مطربي الدبكة الأردنيين المعروفين أحمد العلي».

بينما ركز النادي الثقافي الهندي على الاحتفال باليوبيل الفضي للجامعة الأميركية في الشارقة بعروض بنكهة مستلهمة من علم الهند. وقال رئيس النادي الثقافي الهندي، الطالب أوتكارش تشوهان: «أظهرنا في عروضنا أهمية الألوان الثلاثة في علمنا ورمز (الأشوكا شاكرا) الخاص في وسطه. وأردنا أن نتميز بعرض ثقافة بلدنا بطريقة مبتكرة».

كما تم تصميم الجناح الهندي، من خلال بناء ما يشبه مجمع «تشوكي داني» الأيقوني، وهو مجمع قروي ترفيهي يقدم للزوّار لمحة عن ثقافة ولاية راجاستان المتنوّعة وتقاليدها.

وأوضح تشوهان: «(تشوكي داني) تعني قرية متقنة الصنع، وتميز جناحنا بديكورات تقليدية على طراز قرية راجستانية، إضافة إلى تقديم رقصات فلكلورية وعروض دُمى وموسيقى حية، علاوة على الاستمتاع بمأكولات راجاستان التقليدية، ومختلف الأصناف التي يقدمها المطبخ الهندي».

• 30 جناحاً خاصاً بالنوادي الثقافية الطلابية شاركت في الفعاليات.

فخر

قالت رئيسة النادي الثقافي الإماراتي، الطالبة حور الأنصاري: «إن أكثر ما يميز اليوم العالمي في الجامعة الأميركية في الشارقة، هو العروض الثقافية، ومدى الفخر الذي يظهره الطلبة وهم يقومون بعرض ثقافات بلدانهم بأفضل أسلوب ممكن، فضلاً عن المأكولات الشهية من أنحاء العالم، وفرصة لقاء زوّار من خارج الجامعة لتعريفهم بها وبثقافاتها المختلفة».

