الامارات | نيويورك تكشف عن أغرب اتصالات عبر الخط 311

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت خدمة الاتصالات «غير الطارئة» في نيويورك، أو الخط الهاتفي «311»، عن بعض أغرب الطلبات التي تلقتها من بين 525 مليون اتصال، لمناسبة الذكرى السنوية الـ20 لإطلاقها.

نشرت الخدمة دراسة تتضمن أبرز الإحصائيات المرتبطة بهذا الخط المخصص للاتصالات «غير الطارئة»، والذي يختلف عن الخط الساخن 911 المخصص للحالات الأكثر خطورة.

ونشرت البلدية طلبات من بين الأكثر غرابة. واشتكى متصل في بدايات إطلاق الخدمة عام 2003 من أنّ «هراً يرعب شخصاً من وراء الباب».

وفي خريف 2022، اتصل أحدهم بالخط ليسأل إذا كان ممكناً «رش رذاذ على الشجر لمنع أوراقها من التساقط»، فيما طلب متصل في 2023 بأن يحوّلوه إلى «خبير في الأجسام الطائرة المجهولة».