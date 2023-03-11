طريقة تحضير زبدة الفول السوداني.. «وصفة سريعة وأحلى من المحلات»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر زبدة الفول السوداني من الأكلات التي يعشقها الكثير من الأشخاص، لذلك تبحث الأمهات وربات المنازل عن طريقة عملها بخطوات سهلة، وبتكاليف على قد الإيد، كونها من أكثر الأنواع المفضلة لدى الكثيرين.

يستعرض «هن» طريقة عمل زبدة الفول السوداني بخطوات سهلة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، التي تقدم وصفات سهلة ومقادير من داخل المطبخ المصري تتناسب مع جميع الفئات والتي نوضحها في السطور التالية:

مكونات تحضير زبدة الفول السوداني:

2 كوب فول سوداني مقشر غير مملح.

ملح البحر.

رشة نصف ملعقة صغيرة.

1-2 ملعقة صغيرة من العسل.

الفول السوداني أو الزيت النباتي.

1 إلى 3 ملاعق صغيرة زبدة الفول السوداني واللوز.

1 كوب فول سوداني مقشر غير مملح.

1 كوب لوز كامل غير مملح.

رشة نصف ملعقة صغيرة من ملح البحر.

1-2 ملعقة صغيرة عسل.

1 إلى 3 ملاعق صغيرة من الفول السوداني.

طريقة تحضير زبدة فول السوداني:

1- ضعي 1/3 كوب من الفول السوداني المحمص في الخلاط.

2- نضيف الفول السوداني المحمص للخلاط ويتم تشغيل الخلاط لمدة دقيقة.

3-استمري في الخلط لمدة 3 دقائق أخرى حتى تظهر لامعة وسلسة.