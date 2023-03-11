طريقة عمل هلال رمضان بورق الفوم.. خطوات سهلة وبسيطة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة عمل هلال رمضان بورق الفوم خاصة أن أيام قليلة تفصلنا عن قدوم الشهر المبارك الذي ينتظره جميع المسلمين إذ هناك العديد من الأجواء والاستعدادات التي يقوم بها الأفراد أهمها الزينة التي لا تخلو الشوارع المصرية منها في الشهر الفضيل.

طريقة عمل هلال رمضان بورق الفوم

تتمثل طريقة عمل هلال رمضان بورق الفوم في خطوات بسيطة أولها توفير الأدوات والمكونات التالية:

- أوراق الفوم الملونة.

- أداة حادة مثل «الموس».

- خيط رفيع.

- أدوات لاصقة، مثل الغراء أو الشمع اللاصق.

- قلم رصاص ومسطرة، وبعدها نبدأ في الخطوات.

وحول طريقة عمل هلال رمضان بورق الفوم، يمكن اتباع مجموعة من الخطوات لتصميمه، بداية من رسمه حتى تنفيذه واستخدامه في زينة رمضان، كالآتي:

- يرسم هلال رمضان وفانوس رمضان المعروف.

- يتم قطع هذه الأشكال بالمقص بشكل متساوي وبحرفية.

- يتم تحديد هذه الأشكال على ورق ملون بقلم تحديد أسود.

- تقطيع هذه الأشكال، جنبًا إلى جنب مع تعدادها إلى عدة قطع أخرى.

- إحضار حبل طويل قوي، ويتم ربط الأشكال به بالشمع، ثم يتم تعلقها في وسط غرفة المعيشة أو غرفة الطعام أو غرفة الضيوف.

أفكار مختلفة لعمل زينة رمضان 2023

ويوجد أفكار مختلفة لعمل زينة رمضان 2023 في المنزل، وبينها مفارش الطعام الملونة، إذ تتعدد أشكال وأنواع المفارش التي يمكن وضعها داخل أركان المنزل، سواء على منضدة أو سفرة الطعام، أو على المكاتب، وهي متوافرة في كافة محال البيع الخاصة بإكسسوارات رمضان، بكل الألوان والتصميمات المختلفة ما بين العادية والخيامية.

ومن ضمن الأفكار المختلفة لعمل زينة رمضان 2023 في المنزل هي صنع زينة رمضان على شكل فانوس ضمن ديكور للمنزل، وتتطلب أدوات بسيطة تتمثل في ورق كانسون وورق شفاف وأقلام وألوان فسفوري ومقص وبترونات جاهزة للطباعة.