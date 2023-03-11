طارق صعب معالج بـ«الريكي»: يوجد 7 نقاط للطاقة في جسم الإنسان «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - صحة

قال طارق صعب مُعالج بطاقة الريكي، إن الريكي علم وهو عبارة عن علاج بديل أصبح منتشرا في العالم وبات يلجأ إليه الكثير بشكل كبير.

وأضاف صعب، خلال حواره مع الإعلامية سناء منصور والإعلامية سالي شاهين، مقدمتي برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة dmc: «كل الأشخاص الذين لا يحبون الحصول على الأدوية أو استشارة الأطباء يمكنهم اللجوء إلى العلاجات البديلة».

وتابع مُعالج بطاقة الريكي، أن العلاجات البديلة كثيرة مثل الريكي واليوجا والميديتيشن والعلاج بطريقة التنفس، مشددًا على أن العلاج بالطاقة هو أحد هذه العلاجات.

وأكد خلال حواره مع الإعلامية سناء منصور: «من يريد أن يعالج بالريكي يجب أن تكون لديه حاسة سادسة قوية وطموح وثقة بالنفس، فالإنسان عبارة عن 3 مقومات، العقل والروح والجسد، وبالتالي فإن هذا النوع من العلاج يعالج الـ3 أشياء بجسم الإنسان، من خلال 23 نقطة بجسم الإنسان، متضمنة النقاط السبعة للطاقة».