الامارات | إبهار مهرجان مترو دبي للموسيقى يستمر.. بصورة متكاملة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل مهرجان مترو دبي للموسيقى إبهار مرتادي مترو دبي، الذين استمتعوا منذ انطلاق نسخته الثالثة، الإثنين الماضي، بإبداعات موسيقية، قدمها نخبة من المبدعين من الإمارات وحول العالم، والذين تفردوا بأسلوبهم في العزف لتقديم عروض بالغة التميز، إذ تأتي هذه الدورة امتداداً للنجاح الذي حققه الحدث الفني والإبداعي بتنظيم «براند دبي»، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات، منذ انطلاقه كأول حدث فني من نوعه على مستوى المنطقة.

ويأتي المهرجان تماشياً مع توجيهات القيادة في تعزيز مكانة دبي وجهة رئيسة للإبداع والمبدعين من أنحاء العالم، وتهيئة البيئة الداعمة لهم لإطلاق إبداعاتهم، كما يقام المهرجان ضمن حملة #وجهات_دبي وتزامناً مع فعاليات #موسم_دبي_الفني، الحافل بالفعاليات الفنية والثقافية المتنوّعة، ويشمل عدداً كبيراً من المبدعين من داخل دولة الإمارات ومناطق مختلفة حول العالم. ومن بين الموسيقيين المبدعين الذين شاركوا في مهرجان هذا العام، ولفتوا أنظار مرتادي المترو، الفنانة الفرنسية إيزابيل كلارنسون، التي أبهرت الجمهور ومرتادي المترو بأداء موسيقى متفرّد يعتمد على العزف المميز الممزوج بالمؤثرات الضوئية والفن التفاعلي بسلاسة واضحة، وهو أسلوب طوّرته إيزابيل الموهوبة للتواصل مع الجمهور والبيئة المحيطة باستخدام غطاء وجه بمرآة، واللعب على الانعكاسات، خصوصاً انعكاس الآلة والمشاهد وتعدد الفنون ضمن صورة متكاملة تضاهي أجواء المسرح، لإضفاء إيقاعات موسيقية فريدة أثناء عزفها على البيانو. وقالت إيزابيل كلارنسون حول إعجاب الجمهور بأدائها المبهر ومعزوفاتها الموسيقية المتفردة، إنها «كانت حريصة على عرض تجربتها الموسيقية الجديدة التفاعلية في نسخة هذا العام من المهرجان، الذي ذاع صيته كأحد أهم مهرجانات الموسيقى المعنية بتقديم مجموعة من الفعاليات الموسيقية المستلهمة من ثقافات العالم»، مشيرة إلى أنها شعرت بسعادة بالغة للحفاوة التي حظيت بها من الجمهور الذي التف حولها. وأكدت أن المهرجان أتاح لها فرصة فريدة للتواصل مع هذا الجمهور، الذي يتميز بالتنوّع الثقافي والحسّ الإبداعي، والذي يضم مختلف الجنسيات.

• إيزابيل تمزج العزف بمؤثرات ضوئية وفن تفاعلي، وهو أسلوب طوّرته للتواصل مع الجمهور باستخدام غطاء وجه بمرآة.

إيزابيل كلارنسون:

• «المهرجان أتاح لي فرصة فريدة للتواصل مع جمهور يتميز بالتنوّع الثقافي والحسّ الإبداعي من مختلف الجنسيات في دبي».

ساحات إبداعية

يختتم مهرجان مترو دبي للموسيقى فعالياته الموسيقية اليوم، بعد أن حوّل 20 عازفاً من دولة الإمارات ومن حول العالم، خمس محطات رئيسة من محطات المترو وهي: الاتحاد، مول الإمارات، برجمان، مركز دبي المالي، وشوبا العقارية، إلى ساحات إبداعية، بما يقدمونه من عروض موسيقية على قدر كبير من التفرّد.

