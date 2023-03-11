أفكار متنوعة لتطبيق مكياج مناسب للعمل

تعلم الفتيات أن مظهر المكياج المناسب يمكن أن يجعلك تشعرين بالثقة والاستعداد للاستمتاع باليوم. ومع ذلك عندما يتعلق الأمر بوضع المكياج للعمل، فإن إيجاد التوازن الصحيح بين الاحتراف والأسلوب الشخصي قد يكون صعبًا بعض الشيء، ولكن هناك بعض أشكال الماكياج البسيطة الرائعة المناسبة للعمل والتي ستساعدك على تحقيق هذا التوازن المثالي. من المظهر الطبيعي الخفيف إلى الأنماط الجريئة، سنوفر لك الإلهام والنصائح حول كيفية إنشاء مظهر مكياج لا تشوبه شائبة ومناسب لأي مكان عمل.

طرق مختلفة لتطبيق ماكياج مناسب للعمل

ماكياج بسيط للعمل

هل أنتِ ممن يفضلن المكياج البسيط، فقد يكون مظهر المكياج البسيط مثاليًا لك. تؤكد هذه النظرة على الجمال الطبيعي لبشرتك وتتميز بالحد الأدنى من منتجات المكياج.

ابدئي بوضع كريم أساس خفيف وشفاف أو مرطب ملون يناسب لون بشرتك.

استخدمي الكونسيلر لتغطية أي عيوب أو دوائر داكنة.

ضعي طبقة خفيفة من الماسكارا على رموشك.

أضفى لونًا خفيفًا إلى وجنتيك باستخدام أحمر الخدود الكريمي أو البرونزر.

ضعي مرطب شفاه ملون أو أحمر شفاه شفاف بدرجة طبيعية.

حددي حاجبيك بقلم حواجب أو بودرة للحصول على لمسة نهائية مصقولة.

مكياج كلاسيكي للعمل

الشفاه الحمراء الكلاسيكية هي مظهر خالد ومثالي لمكان العمل. تضيف هذه النظرة الجريئة والواثقة لمسة من اللون على وجهك وتضفي انطباعًا.

ضعي كريم أساس تغطية كاملة يتناسب مع لون بشرتك.

استخدمي الكونسيلر لتغطية أي عيوب أو دوائر داكنة.

ضعي ظلال عيون محايدة على جفونك.

استخدمي محدد العيون السائل لإضفاء مظهر مجنح رقيق.

ضعي طبقة من الماسكارا على رموشك.

قومي بإنهاء المظهر بوضع أحمر الشفاه الكلاسيكي الأحمر.

مكياج سموكي العين

العين الدخانية هي مظهر كلاسيكي ومتطور يمكن تعديله ليناسب أي بيئة عمل. يضيف العمق والتعريف لعينيك دون أن تكون ثقيلة جدًا أو مثيرة، فهو أفضل مظهر مكياج تقليدي بسيط من شأنه أن يرتقي بمظهرك إلى مستوى آخر .

ضعي ظلال عيون محايدة على جفونك.

استخدمي ظلًا أغمق لإنشاء عمق في تجعد العين.

ضعي الكحل الأسود على خط الرموش العلوي والسفلي.

استخدمي فرشاة تلطيخ لدمج البطانة للخارج لتكوين تأثير دخاني.

ضعي طبقة من الماسكارا على رموشك.

أنهى الإطلالة بوضع أحمر شفاه نود.

مكياج عين القط

إذا كنت تبحثين عن بعض إطلالات مكياج العيون البسيطة التي توفر لك الوقت، فإن مظهر عين القطة هو أسلوب كلاسيكي وخالد ويضيف الدراما والذوق إلى مظهر مكياجك. إنه مثالي لأولئك الذين يريدون الإدلاء ببيان دون أن يكونوا جريئين للغاية.

ضعي ظلال عيون محايدة على جفونك.

استخدمي محدد عيون سائل أسود لإلقاء نظرة مجنحة على الزوايا الخارجية لعينيك.

ضعي طبقة من الماسكارا على رموشك.

أنهى المظهر بوضع أحمر شفاه بلون بني فاتح أو وردي فاتح.

مكياج الشفايف الجريئة

تعتبر الشفاه الجريئة طريقة رائعة لإضافة اللون والشخصية إلى مظهرك البسيط للمكياج مع استمرار كونها مناسبة للعمل. يمكنك الإدلاء ببيان دون أن تكون فوق القمة بهذه النظرة.

ضعي كريم أساس تغطية كاملة يتناسب مع لون بشرتك.

استخدمي الكونسيلر لتغطية أي عيوب أو دوائر داكنة.

ضعي ظلال عيون محايدة على جفونك.

استخدمي محدد العيون السائل لإضفاء مظهر مجنح رقيق.

ضعي طبقة من الماسكارا على رموشك.

إنه المظهر بوضع أحمر شفاه جريء في الظل الذي يكمل لون بشرتك

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :