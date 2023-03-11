لماذا غابت شقيقة الأميرة «إيمان» ابنة الملكة رانيا عن ليلة الحناء؟.. إليك التفاصيل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعيش مملكة الأردن حالة من الاحتفالات الواسعة بالتوازي مع استعدادات الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن والأميرة رانيا بزفافها على الشاب جميل ألكساندر صاحب الأصول اليونانية.

وشهد قصر الحسينية مؤخرا احتفالات كبيرة بمناسبة ليلة الحناء، أو ما تسمى بليلة الزفاف التي تسبق حفل الزفاف الكبير، إذ اجتمع عدد من الأميرات وسيدات المجتمع الأردني، وبدأت الاحتفالات برفقة الأغاني الفلكلورية والشعبية ، قبل البدء في رسم الحناء على أيدي العروس والحضور.

وعلى الرغم من كم الحضور الهائل، غابت الأميرة سلمى ابنة الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا.. عن حفل حناء شقيقتها الأميرة إيمان، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول سبب غيابها في هذا اليوم المميز.

لماذا غابت شقيقة الأميرة إيمان ابنة الملكة رانيا عن ليلة الحناء؟

وبعد عدة تساؤلات عديدة عن سبب غياب شقيقة الأميرة إيمان ابنة الملكة رانيا عن ليلة الحناء، أكدت وسائل إعلامية أردنية، أن سبب عدم حضورها، يعود إلى أن الأميرة سلمى ملتزمة بدراستها في إحدى الجامعات، بحسب قناة «المملكة» الأردنية.

وأكدت الوسائل الإعلامية الأردنية أن الأميرة سلمى من المقرر أن تكون حاضرة يوم الأحد القادم في حفل الزفاف، كما أن جزء من حفل زفاف إيمان وجميل ألكساندر ترميوتس سوف يبث على الهواء مباشرة.

حفل حناء الأميرة إيمان

وكانت الملكة رانيا، أقيمت مساء الثلاثاء الماضي حفل حناء لـ الأميرة إيمان في قصر الحسينية، بمناسبة قرب زفافها، إذ شاركت بمجموعة صور من حفل الحناء عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت: «حنينا العروس وبالحب غمرناها، وبجَمعة الأهل كملت فرحتنا بليلة حناء إيمان».

وارتدت الأميرة إيمان، فستانا أبيض جمع بين الاستايل التراثي، والمودرن العصري لمصممة الأزياء ريما دحبور.

وأكدت مصممة الأزياء وفقا لحديثها لـ«cnn» أن العمل على الفستان استمر نحو 6 أشهر، كما أنه مصنوع من الكريب الحرير والشيفون الحرير، ومزين بقطع السواروفسكي الكريستالية.