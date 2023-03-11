كواليس تصميم فستان حناء ابنة ملك الأردن والأميرة رانيا.. «مزين بالمجوهرات»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

حفلات غنائية واحتفالات واسعة، وتجمع الأهل والأصدقاء وفرحة تعم على الشعب الأردني، قبل ساعات من زفاف كريمة ملك الأردن، التي احتفلت بليلة الحناء مؤخرا.

وبفستان مميز وحفل كبير بالقصر، شهد العديد من اللقطات العفوية والتقاط الصور التذكارية، كانت ليلة حناء الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن والأميرة رانيا، المقرر لها الاحتفال بزفافها، غدا، على الشاب جميل الكسندر ثيرميوتيس، اليوناني الأصل.

كيف كانت ليلة حناء الأميرة إيمان؟

وتضمن الاحتفال بليلة الحناء، التهاني والتبريكات، مع التقاط صور تذكارية مع الحضور، إذ تعالت الزغاريد وبدأت الاحتفالات برفقة الأغاني الفلكلورية والأهازيج الشعبية، وسط تجمع عدد من الأميرات وسيدات المجتمع الأردني، قبل البدء في رسم الحناء على أيدي العروس والحضور، وفقاً لما ذكرته «سكاي نيوز».

تفاصيل فستان حناء ابنة ملك الأردن والأميرة رانيا

وكشفت ريما دحبور، مصممة أزياء من الأردن، والتي قامت بتصميم فستان الأميرة إيمان عن تفاصيل الفستان التي تألقت به ابنة ملك الأردن، إذ يعود لمجموعة «دحبور» 2021، ليجمع بين الاستايل التراثي، والمودرن العصري.

وأكدت مصممة الأزياء وفقا لحديثها لـ«cnn» أن العمل على الفستان استمر نحو 6 أشهر، إذ كانت صعوبته لكونه باللون الأبيض مع تطريزات بيضاء أيضا، موضحة أنه محتشم.

وحول تفاصيل تصميم فستان الحناء، فجاء مصنوع من الكريب الحرير والشيفون الحرير، ومزين بقطع السواروفسكي الكريستالية.

وعلى الجانب الآخر حرصت الملكة رانيا على إهداء ابنتها العروس، حزام فستان زفافها في الماضي، ما أضفى لوك مختلف ومميز على فستانها، فضلا عن ارتدائها تاجا ماسيا يعود لوالدتها في زفافها.

وعبرت الملكة رانيا العبدالله عن الحفل، قائلة: «أول مرة بكون أنا أم العروس بس ماشاء الله عليها كبرت بسرعة إيمان وصارت أحلى عروس الله يرضى عليها ويبارك لها، طول عمرها هنية وقلبها بيوسع الكل».

زوج الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن والأميرة رانيا

ومن المقرر أن تتزوج الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن والأميرة رانيا، من شاب يدعى جميل سكندر، إذ يعنل كشريك إداري لصندوق رأس المال الاستثماري، ويقيم في نيويورك، وهو من أصول يونانية، وفقاً لموقع صحيفة ديلي ميل البريطانية.