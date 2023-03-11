الطبيب المصري يكشف تفاصيل زيارة جديدة للطفلة السوادنية بعد العملية: بقت واحدة تانية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

معاناة شديدة عاشتها الطفلة السودانية إيناس بكري علي، صاحبة الـ13 عاما، خلال الفترة الماضية وذلك نتيجة إصابتها باعوجاج وتحدب في الظهر، أصابها بإعاقة في الحركة، حرمتها من ممارسة حياتها الطبيعة، مثل أقرانها من البنات، لكن رحمة الله دائما موجودة، ليظهر لها الطبيب المصري هاني عبد الجواد، ويتمكن من علاجها.

صورة جديدة للطفلة السودانية بعد مرور 10 أيام

بعد نجاح العلمية الجراحية التي أجراها الطبيب المصري هاني عبد الجواد للطفلة السودانية قامت بزيارته من جديد في عيادته الخاصة الأمر الذي جعل الطبيب في حالة من الانبهار بعد تطورات الحالة الصحية للطفلة حيث نشر عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي عدة كلمات توضح ذلك قائلا: «الحقونا الفرق بين الصورتين 10 أيام، إيناس زارتني النهارده وأول ما شوفتها بتقولي أنا بقيت إيناس جديدة.. إيناس بقت واحده تانية.. خالص أنا نفسي مش مصدق.. رب لك الحمد حتى ترضي».

تحدث بكري علي والد الطفلة في تصريحات لـ «هن» عن سبب زيارة إيناس للدكتور هاني عبد الجواد في عيادته الخاصة قائلا: «إيناس طلبت مني نروح زياردة للدكتور هاني عشان تطمنه عليها وتشكره بنفسها من جديد والحمد لله وبنشكر الدكتور هاني من القلب وكل أطباء مصر».

نجاح عملية الطفلة السوادنية إيناس

جاءت الطفلة إيناس من السودان خصيصا إلى الدكتور هاني عبد الجواد، استشاري جراحة العمود الفقري، لإجراء عملية جراحية، بسبب إعاقتها الحركية في العمود الفقري، إذ استغرقت حوالي 6 ساعات ونجح فيها الأمر الذي جعل السعادة والفرحة تسيطر على أهلها وذلك بحسب ما ذكره والد الطفلة في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

تحدث الطبيب، في وقت سابق عبر حسابه على «فيسبوك»، عن كواليس حالة الطفلة السودانية، ونجاح العملية من خلال مشاركة عدد من الصور قبل العملية وبعدها، كما وصف المرض الذي تعاني منه الطفلة «إيناس» بالحالة النادرة:«حالتها نادرة جدا جدا، نادرة لدرجة لم تثبت من قبل في الدنيا، وكان القرار فيها صعب جدا عليا، إيناس كانت عمليتها النهاردة، وكانت مبتهجه جدا، ومش قلقانة خالص».