الامارات | سلطان القاسمي يصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء الهيئة العربية للمسرح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بصفته الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح، قراراً بتشكيل مجلس الأمناء الموسع للهيئة العربية للمسرح.

وبحسب القرار يتكون مجلس الأمناء من 19 عضواً، وهم وفق التسلسل الأبجدي: الدكتور جبار جودي (العراق)، الدكتور حبيب غلوم (الإمارات)، الدكتور حسن رشيد (قطر)، خالد جلال (مصر)، رفيق علي أحمد (لبنان)، الدكتور سامي الجمعان (السعودية)، الدكتور سعد يوسف (السودان)، الدكتور سعيد السيابي (عُمان)، عبدالفتاح سوليه (موريتانيا)، الدكتور عجاج سليم (سورية)، الدكتور عز الدين بونيت (المغرب)، علي الفلّاح (ليبيا)، فتحي عبدالرحمن (فلسطين)، الدكتور معز المرابط (تونس)، محمد المنصور (الكويت)، الدكتور محمد بو كراس (الجزائر)، هايل المذابي (اليمن)، هزاع البراري (الأردن).