أشياء تجنبي تنظيفها بالمكنسة الكهربائية.. ابعدي عن الزجاج والمناديل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

المكنسة الكهربائية، من أهم الأجهزة المنزلية، التي لا غنى عنها في حياة أي سيدة، إذ تستخدم في التخلص السريع من الأتربة، والتراكمات في الجوانب والأدراج، بالإضافة إلى دورها في سحب الهواء من أكياس التخزين، وهناك مجموعة من النصائح المهمة لإطالة عمر المكنسة، أهمها تجب استخدامها بشكل أساسي في شفط السوائل على سبيل المثال، وكذلك تنظيف الرماد المتراكم، وفقاً لموقع «lifehacker».

تجنب استخدام المكنسة في شفط السوائل

تستخدم بعص ربات البيوت المكنسة الكهربائية في سحب الماء المنسكب على الأقمشة والمفروشات، وتعتقد أن ذلك لا يؤدي إلى حدوث أي أضرار، ويساعدها في تسهيل عملية التجفيف، لكن هذه الخطوة، يمكن أن تتسبب في تلف المكنسة، بسبب وصول الماء للكهرباء، مما يؤدي إلى حدوث «قفلة»، أو تؤثر بشكل سلبي عليها، ومن الممكن أيضا أن يسبب سحب الماء، ظهور تعفن في كيس الأتربة الخاص بالمكنسة.

تجنب تنظيف الأتربة المتراكمة «الرماد»

على الرغم من أن البعض يرى أن المكنسة، وسيلة مثالية للتخلص من الأتربة المتراكمة او رماد الموقد، إلا أن هناك تحذيرا رئيسيا من هذا التصرف، لأنه من الممكن رغم انطفاء الرماد، أن تكون هناك بعض القطع الساخنة، التي يمكن أن تلحق الضرر بجهازك، أو حتى اندلاع حريق.

تجنب شفط الأجسام الحادة أو المدببة

للحفاظ على مكنستك الكهربائية، لا تنظفي الزجاج المتكسر أو الإبر، أو أي شيء حاد أو مدبب، حيث يمكن أن يتسبب في تلف مكونات المكنسة الداخلية، ويجب عليك تنظيفها بيدك، أو بالمكنسة اليدوية، بدلا من ذلك.

تجنب تنظيف العملات والأوراق

من النصائح التي تساهم في الحفاظ على مكنستك الكهربائية سليمة، هي عدم تنظيف العملات والأوراق بها، لأن استخدمها مع هذه الأشياء قد يتسبب في سد أو تكسير مجرى شفط الأتربة، وهذا ما يأتي بالسلب على صلاحية المكنسة، أما الأوراق والمناديل والأقمشة، يتسبب شفطها بالمكنسة الكهربائية في سد مجراها، الذي قد يصعب عليك تسليكها مرة أخرى.

تجنب تنظيف المكياج بها

تجنبِ تنظيف وامتصاص المساحيق السائبة لمكياجك بالمكنسة الكهربائية، حتى لا تدخل إلى المحرك، وتتسبب في إفساد جهازك أو الهروب مرة أخرى في الهواء من الجانب الآخر، حيث إنها مجرد جزيئات صغيرة جدا، لا يمكن للفراغ التهامها بشكل صحيح، لذا من الأفضل تنظيفها ببعض صابون الأطباق والماء البارد من البداية.