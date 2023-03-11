افرش أثاث بيتك بأقل الأسعار من معرض «صنع في دمياط».. جودة عالية وعلى الموضة

القاهرة - سمر حسين - ماما

جهاز العروسة وأثاث منزلها أول ما يشغل بال الأمهات، إذ تريد كل السيدات شراء جهاز بناتهن والأثاث المنزلي بأسعار بسيطة، وهو ما ساعد عليه جهاز تنمية المشروعات لتنظيم معرض للعروسة ولأثاث ومستلزمات المنزل، وأطلق عليه «صنع في دمياط»، لتوفير جميع غرف المنزل بجودة عالية وبأقل الأسعار.

انطلق المعرض الخميس الماضي، ويستمر حتى 18 مارس المقبل، من الساعة 10 صباحًا حتى 10 مساءً، في بوابة 1 و4، بقاعة مشاريع مصر، التابعة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بأرض المعارض في مدينة نصر.

أثاث العروسة من دمياط بأقل الأسعار

يقول محمد فرح، عضو نقابة صناعة الأثاث في دمياط، وأحد المشاركين في المعرض لـ«الوطن»، عن معرض صنع في دمياط: «فكرة المعرض جاءت من منطلق تجهيز أثاث منزل العروسة من الألف إلى الياء بسعر قليل وبجودة عالية من أثاث صُنع في دمياط، وتم تنظيم المعرض من خلال جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع محافظة دمياط، بأكبر تجمع لمصانع الأثاث الدمياطي وبجودة عالية وتصميمات حديثة، وأسعار في متناول الجميع».

أثاث بسعر قليل

يشير «فرح»، إلى أن المعرض به تشكيلة كبيرة من الأثاث الدمياطي، الذي يمتاز بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية، بالإضافة إلى توفير تصميمات أثاث مبهرة لغرف النوم والسفرة والأطفال، بخصومات عالية، لأن هدف المعرض خدمة الجميع.

فعاليات «صنع في دمياط»

يضيف عضو نقابة صناعة الأثاث في دمياط: «ممكن تفرش أثاث بيتك بأقل من 80 ألف جنيه، وتشتري غرفة النوم والسفرة والأطفال والركنة، والمعرض فرصة كبيرة لانتشار أثاث دمياط الأصلي في كل محافظات مصر»، مؤكدا أنها لن تكون المرة الأخيرة، التي يقام فيها المعرض على مستوى مصر.

يُذكر أن معرض «صنع في دمياط»، افتتحه يوم الخميس الماضي، كل من باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، ومنال عوض محافظ دمياط.