نصائح لمساعدة طلاب الثانوية العامة على المذاكرة في رمضان.. وجبة الفطار السر

القاهرة - سمر حسين - ماما

أيام قليلة تفصلنا عن بداية شهر رمضان، وتقترب معه امتحانات الثانوية العامة، حيث تواجه معظم الأمهات، صعوبة في تنظيم اليوم أثناء فترة الصيام، ما يجعل التوتر وحالة الطورائ تسود معظم البيوت المصرية خلال هذه الفترة.

ويعد رمضان من أكثر الشهور صعوبة في التحكم في الضوضاء، على مدار اليوم، بدءا من العزومات بين الأقارب، وكثير من الأحداث التي يمكن أن تؤثر على قدرة طالب الثانوية العامة على المذاكرة الجيدة.

دور الأم مع أولادها بالثانوية العامة

تحمل الأمهات مسؤولية إعداد الإفطار والسحور لأولادها، ويضاف إليها مسؤولية ترك مساحة من الهدوء، وعدم الإكثار من الأحاديث غير الضرورية، من أجل أن تحافظ على تركيز أولادها في مرحلة الثانوية، لذا نستعرض أفضل طرق تنظيم مذاكرة الأولاد، والأوقات المناسبة للمذاكرة.

ما أفضل أوقات المذاكرة في رمضان؟

يقول الدكتور عمرو علي، استشاري التغذية العلاجية، إن المذاكرة في رمضان لها طابع خاص، تختلف عن باقي الشهور، موضحا أن كثير من طلاب المرحلة الثانوية، يجدوا صعوبة في معرفة أفضل التوقيتات التي ينبغي فيها المذاكرة، ويتمكنوا خلالها من الفهم الجيد خلال فترة صيامه.

ويضيف استشاري التغذية العلاجية لـ«الوطن»، أنه يفضل للطالب في مرحلة الثانوية العامة، أن يختار وقت المذاكرة الفترة بين الإفطار والسحور، أو في فترة النهار، حتى ما قبل المغرب بساعتين أو ثلاثة، مشيرا إلى أن الجسم يكون تخلص تقريبا من مخزون السكر، الذي ظل محتفظا به منذ السحور.

طبيعة وجبة الإفطار

يؤكد علي، أنه يجب على الأمهات أن يحرصن على تقديم وجبات الإفطار بطريقة جيدة، بالإضافة إلى ضرورة احتوائها على عديد من البروتينات والفيتامينات، لتساعده على التركيز، وتزود قدرته على استيعاب المواد الدراسية، فضلا عن ضرورة الاهتمام بشرب كثير من السوائل، في الفترة بين الإفطار والسحور.

ويشدد على أهمية عدم الإفراط في تناول المنبهات، لأنها تزيد من إدرار البول، وبالتالي زيادة الشعور بالعطش، بالإضافة إلى ضرورة التقليل من تناول الحلويات، لتجنب حدوث زيادة في الوزن.