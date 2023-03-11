الامارات | بلجيكا تحظر «تيك توك» من هواتف العمل بالحكومة الاتحادية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، أنه لن يُسمح لموظفي الحكومة الاتحادية البلجيكية «من الآن» استخدام تطبيق «تيك توك» للمقاطع المصورة المملوك للصين على الهواتف الخاصة بعملهم.

وقال دي كرو يوم أمس (الجمعة)، إن مجلس الأمن القومي البلجيكي حذر من المخاطر المرتبطة بالكميات الكبيرة من البيانات التي جمعها «تيك توك» المملوك لشركة «بايت دانس» الصينية، وكون أن الشركة ملزمة بالتعاون مع أجهزة المخابرات الصينية.

وقال رئيس الوزراء: «هذا يجعل من المنطقي منع استخدام تيك توك على الهواتف التي توفرها الحكومة الاتحادية. يجب تغليب سلامة معلوماتنا».

وقالت تيك توك في بيان، إنها تشعر بخيبة أمل من القرار الذي قالت إنه يستند إلى «معلومات خاطئة أساساً»، مشيرة إلى أنها تخزن بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة وسنغافورة وتقوم ببناء مراكز بيانات في أوروبا.

وقال متحدث باسم الشركة: «لا تستطيع الحكومة الصينية إجبار الدول الأخرى ذات السيادة على مشاركة بيانات مخزنة في أراضيها».

وحظرت المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي الشهر الماضي استخدام «تيك توك» في هواتف الموظفين بسبب تزايد المخاوف من الشركة، واحتمال أن يكون بوسع الحكومة الصينية جمع بيانات المستخدمين أو تعزيز مصالحها.