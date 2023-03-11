توقعات مولود برج الحوت من السبت 11 آذار إلى السبت 18 آذار 2023

مهنيًا: تتوسع دائرة اتصالاتك الاجتماعية والمهنية في هذا الاسبوع الجيد جدا فتفرح ببعض اللقاءات والاستثمارت المهنية الواعدة الاجواء دسمة ولعانة رابحة مكاسب ثروات مالية ومعنوية من قرض او فاتورة معينة نتائج دراسية مميزة تقدم انفراج تاثيرات ممتازة مع وجود الكواكب مجتمعة في برجك الشمس عطارد وزحل بالاضافة الى انتقال كوكب الزهرة الى برج الثور الصديق حاول ان تستفيد من الاجواء المناسبة ولا تفوت الفرص

عاطفياً: يبرز امل جديد في حياتك العاطفية ما يجعلك تعيش اجواء دافئة ورومنسية تحت تاثير كوكب الحب الزهرة من برج الثور الصديق فتحطم الرقم القياسي بسحرك وحضورك وتشعر بالسعادة والنجومية والإشراق بحيث يسيطر جو عاطفي عائلي ينعش القلب ويحملك إلى أجواء ممتازة من العشق والتواصل وشجعك على يشجعك على المصالحة والإنسجام والتوافق للعازب يسود جو من التسامح والتصالح وتبادل المشاعر الحارة