توقعات مولود برج الدلو من السبت 11 آذار إلى السبت 18 آذار 2023

مهنياً: تفتتح الاسبوع مع وعود جيدة للفلك مع تواجد الكواكب مجتمعة في برج الحوت اي في البيت الثاني بيت المال والشهرة ما يجعلك تنطلق بحرية وابداع ملموس ويدعوك الى المغامرة والمجازفة واكتشاف امور جديدة وغريبة يحمل اخبار ايجابية تفتح امامك الكثير من الفرص حتى تتقدم مهنيا دراسيا اجتماعيا انطلاقة البداية ممتازة وكثير كثير مع وجود القمر في الميان يوم السبت الذي يفتح امامك خط جديد واحتمالات جديدة والخبر الابرز يتعلق بامور السفر

عاطفياً: تصطدم هذا الاسبوع باجواء عاطفية دقيقة تحت تاثير كوكب الزهرة في مواجهة برجك من الثور ما يجعلك تتمرد على من يحاول دفعك في اتجاه او في آخر ما يجعلك تعيش جمودا فتبدو شديد الانفعال ومستعدا للذهاب في المجهولللعازب, لا تنفعل أمام حبيبك بل صارحه بعواطفك مشدّدًا على حسن نواياك وحاول ان تميز بين الضغوط واحمي علاقتك من التجاذبات والتوتّرات