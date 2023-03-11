توقعات مولود برج الجدي من السبت 11 آذار إلى السبت 18 آذار 2023

مهنياً: الجو العام ممتاز تعرف أوضاعاً مريحة ومساعدة تفرح لتعاطف الاهل وافراد العائلة معك وكذلك الزملاء او المسؤولين، الأمر الذي يعزز الثقة بنفسك ويشجعك على الانفتاح والازدهار مع تواجد الكواكب في مواقع مناسبة الشمس زحل وعطارد من الحوت بالاضافة الى انتقال الزهرة الى برج الثور الصديق الذي يقدم لك قدرات فعالة فتفاجئ الآخرين بخطوات جريئة وناجحة

عاطفياً: اسبوع رومنسي بامتياز مع دخول كوكب الزهرة الى برج الثور الصديق ما يجعلك تهتم بمشروع شخصي يكون من اولوياتك كأن تشتري بيتا او تذهب في رحلة او تستقبل طفلا جديدا في العائلة فتقوى الروابط وتهدأ الخواطر وتستعيد بهجتك وتفاؤلك للعازب إنه اسبوع مناسب للارتباط وللمصالحة والمبادرة لا تفوّت عليك فرصة استعادة ثقة الحبيب