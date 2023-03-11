توقعات مولود برج القوس من السبت 11 آذار إلى السبت 18 آذار 2023

مهنياً: يطل عليك الحظ في هذا الاسبوع حاملا معه فرصا سعيدة واجواء مهمة فتدخل في مرحلة رائعة تجعلك تتقدم وتحقق الكثير من المشاريع البراقة والناجحة والشهرة والارتقاء البداية مع يوم السبت مع وجود القمر في الميزان الذي يحمل معه الايجابيات والطاقة والحركة والنشاط ويدعوك الى الاستثمار وتجربة الحظ واكتشاف آفاق جديدة بحيث تتطور المعاملات والامتحانات واللقاءات ما يرفع من شأنك ويجلب فرص ثمينة

عاطفياً: يدخل كوكب الزهرة كوكب الحب هذا الى برج الثور ما يجعل الظروف الفلكية داعمة ناشطة وواعدة في كل جديد في هذه الفترة الغنية والدسمة والجميلة فتساهم في تقريب وجهات النظر وطرد الهواجس والقلق للعازب, تعيش علاقات عاطفية واجتماعية مناسبة وقد يكون الحب والعشق على جدول اهتمامتك قد تقع في الغرام