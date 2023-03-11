طلب وحيد من محمود ياسين لعريس ابنته محمد رياض.. رفضه رغم الإعفاء من «القايمة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قصة حب بطلها الوفاء بالوعد، تكللت بزواج الفنان محمد رياض، من الفنانة رانيا محمود ياسين، في عام 1998، إذ تزوجا بعد أن طلب يدها من أبيها، الذي لم يحمله أعباء الزواج والحياة الجديدة، لينعمان بحياة زوجية سعيدة على مدار أكثر من 20 عامًا، بحسب حديث الزوج أمس، عن قصة حبهما وزواجهما أثناء لقاء له في برنامج «معكم منى الشاذلي»، المعروض على قناة «cbc».

طلب الزواج من محمود ياسين

«تمت الخطبة عام 1996، وتزوجنا في 1998، لكن عندما ذهبت إلى الفنان محمود ياسين في منتصف التسعينات، كان الوضع مُربك، ولم أتخيل أنني أتقدم إليه، فلديه هيبة هائلة ربانية من أول صوته إلى هيئتة، وده كان حمل أكبر عليا، أنا كنت خايف، بس هو كان أرق إنسان وأب في الموقف، أنا كنت في بداية حياتي وهو قدر كل شيء، ولم يشترط أو يحملني شيء»، وفقا لما قاله محمد رياض، عن طلبه يد رانيا محمود ياسين، من أبيها.

طلب محمد رياض من الآباء

أضاف محمد رياض، في حديثه عن الفنان الراحل محمود ياسين: «هو كان إنسان عظيم في كل شيء فنيًّا وإنسانيًّا، وكان له طلب وحيد، إن أعيش معاه في نفس الفيلا، بس أنا رفضت، وقولت أنا عاوز أتجوز في بيتي، ووافق، ولم يتكلم في ماديات أو قايمة، أنا قلت له طلبات حضرتك سواء مهر أو شبكة أو شقة، لكن متكلمش في أي شيء، وقالي أنت ملكش التزامات اللي تقدر عليه أعمله، لأنه شاف إنسان قادر يحافظ على بنته ويصونها، لأنه كان عنده فراسة».

ووجه رياض، طلبا إلى جميع الآباء، قائلا: «أتمنى من كل أب، يتقدم إليه عريس كويس لبنته، يوافق ويخلي باله منه، ونتوسم أن كل عريس يكون شايل المسئولية وإنسان ومقدر».