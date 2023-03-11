توقعات مولود برج العقرب من السبت 11 آذار إلى السبت 18 آذار 2023

مهنياً: اسبوع روعة شطارتك ان تلقطها ان تجتهد لتقطف النجاح تاثيرات فلكية غنية تقدم لك احتفالات فرح تسلية تسوية نجاح مصالحة حدث شخصي عائليا ومهنيا اجواء جيدة جدا تجعلك تسجل قفزة نوعية لصالحك وتغييرا سعيدا في كافة نواحي حياتك المالية المهنية العائلية والدراسية والصحية تحت تاثير الكواكب مجتمعة في برج الحوت المائي الصديق الشمس زحل وعطارد لكن عليك ان تنتبه من يوم السبت مع وجود القمر في برج الميزان الذي يجعل الجو العام متقلب

عاطفياً: قد تمر ببعض التوتر هذا الاسبوع بسبب تأثيرات كوكب الزهرة المواجه لبرجك من الثور برج خصمك لتشتد أزمات الغيرة والتملك فتصبح حبيباً متملكاً تثير استياء الحبيب وانزعاجه. وربما تعني انقلاباً وضغوطاً وقراراً بالقطيعة أو الفراق والكثير من المخاوف والهواجس للعازب قد تعاني من خيبة امل فتحاول ان تعوض بعلاقات ومغامرات سطحية