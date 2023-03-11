توقعات مولود برج الميزان من السبت 11 آذار إلى السبت 18 آذار 2023

مهنياً: تتبدل الامور في هذا الاسبوع نحو اوضاع جديدة ومختلفة ما يجعلك اكثر قدرة على المواجهة فتطل على اجواء مميزة مليئة بالحظوظ الكثيرة شرط الا تضيع الفرص تاثيرات مهمة تعطيك كل الدعم نوعية وقت حلوة من الضروري ان تستفيد من الفرص التي تحمل ربح مصالحة حلحلة للمسائل العالقة وسيكون بانتظارك المزيد من التقدم والنجاح يوم السبت مع وجود القمر في برجك الذي يحمل إليك نعماً كثيرة ويعزز قدراتك على كسب القلوب والإعجاب

عاطفيًا: تعيش اجواء عاطفية وعائلية مليئة بالفرح والسعادة مع انتقال كوكب الزهرة الى برج الثور الصديق ما يعني الكثير من العواطف والرومانسية فالمعنويات مرتفعة جداً وطاقاتك هائلة تهتم بوضعك العاطفي وعلاقاتك مع الشريك والاولاد والاهل للعازب, تبرز نجماً في محيطك وقد تلتقي بالشريك المنشود ستكون اللقاءات رومانسية جداً يعمها الانسجام التام