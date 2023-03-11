توقعات مولود برج العذراء من السبت 11 آذار إلى السبت 18 آذار 2023

مهنياً: من الاسابيع الواعدة التي تقدم لك طاقة هائلة ثقة بالنفس قدرة على اقناع الاخرين بمعتقدات مهمة بالرغم من وجود كواكب معاكسة من الحوت الا انك سوف فتنتقل من مرحلة التعب الى مرحلة الجد والجهد ما يجعل نظرتك للحياة متفائلة مع انتقال الزهرة الى برج الثور الترابي الصديق فتودع التاثيرات السلبية وتبدا مرحلة مهمة واعدة مليئة بالاخبار الجيدة الاجواء العامة مميزة تعطيك تاثيرات جميلة كما تبشر بأنفراج

عاطفياً: تفرح لانفراج كبير هذا الأسبوع فأنت على موعد مع الحب والتناغم والمصالحة وحتى الزواج.تحت تاثير كوكب الحب والشهرة والحظ كوكب الزهرة من الثور الترابي الصديق فمهما تكن رغبتك أنت سيّد الموقف وستكون بالأغلب سعيدًا وممتنًّا. ترتفع فرص التقارب وتشتدّ عزيمتك وتقوم بخطوة مباركة نحو الارتباط او البوح بحبك ونواياك