القاهرة - لايف ستايل
مهنياً: يخف الضغط في هذا الاسبوع الذي يعدك بالافضل فتشعر ان الامور تستقر وتحمل اليك الارتياح والازدهار كما يقدم اليك كل الدعم والمساعدة تاثيرات فلكية مهمة مع وجود الشمس زحل وعطارد في الحوت الذي يدعمك ويقدم لك الحظ كذلك سوف تكون انطلاقة الاسبوع ناجحة مع وجود القمر في الميزان يوم السبت لتسيطر من جديد على مجرى الاحداث فترتاح نفسيا وجسديا وتستعيد الثقة بالنفس بالمحيط وتقرر ان تتخذ الخطوات المناسبة لتخرج منتصرا
عاطفيّاً: قد تشعر ابتداء من هذا الاسبوع بان الامور العاطفية تتعقد ما يفرض عليك جردة حسابات مع انتقال الزهرة الى الثور المعاكس فتشتد أزمات الغيرة والتملك لتصبح حبيباً متملكاً تثير استياء الشريك وانزعاجه كما تشهد هذه الفترة انفعالات كثيرة، ومخاوف وهواجس. للعازب اسبوع متقلب حاول ان لا تزيد الامور تعقيدًا من الافضل عدم الانجراف وراء افكارك السوداء
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج الأسد من السبت 11 آذار إلى السبت 18 آذار 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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