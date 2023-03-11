توقعات مولود برج السرطان من السبت 11 آذار إلى السبت 18 آذار 2023



مهنياً: تذهب بعيدا في احلامك وتميل الى شيء من المغامرة في هذا الاسبوع المثمر والنشيط والفعال الذي يحمل انفراجات واحداث مهمة جدا مدعوما من كوكب الزهرة من الثور والكواكب مجتمعة في الحوت المائي الشمس زحل وعطارد ما يجعلك تتابع ما بدأته في الاسابيع الماضية الا ان وجود القمر في الميزان يوم السبت في مواجهة برجك في اعلى نقطة بالدائرة الفلكية يوم صعب تكثر فيها الاشغال والضغوطات والمسؤوليات فتكون امام ظروف صعبة تمتحنك كن واعيا

عاطفياً: تعيش اسبوعا عاطفيا بامتياز مع انتقال الزهرة الى الثور الصديق الذي يجعلك تمر بأفضل دورة فلكية على الصعيد الشخصي والعائلي تاثيرات رومنسية تحمل معها الاخبار السارة ويحالفك الحظ في إشاعة السلام والحب للعازب, تمارس جاذبية كبيرة وقد تأسر بعض القلوب، وربما تصادف شريك حياتك