القاهرة - لايف ستايل
مهنياً: تذهب بعيدا في احلامك وتميل الى شيء من المغامرة في هذا الاسبوع المثمر والنشيط والفعال الذي يحمل انفراجات واحداث مهمة جدا مدعوما من كوكب الزهرة من الثور والكواكب مجتمعة في الحوت المائي الشمس زحل وعطارد ما يجعلك تتابع ما بدأته في الاسابيع الماضية الا ان وجود القمر في الميزان يوم السبت في مواجهة برجك في اعلى نقطة بالدائرة الفلكية يوم صعب تكثر فيها الاشغال والضغوطات والمسؤوليات فتكون امام ظروف صعبة تمتحنك كن واعيا
عاطفياً: تعيش اسبوعا عاطفيا بامتياز مع انتقال الزهرة الى الثور الصديق الذي يجعلك تمر بأفضل دورة فلكية على الصعيد الشخصي والعائلي تاثيرات رومنسية تحمل معها الاخبار السارة ويحالفك الحظ في إشاعة السلام والحب للعازب, تمارس جاذبية كبيرة وقد تأسر بعض القلوب، وربما تصادف شريك حياتك
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج السرطان من السبت 11 آذار إلى السبت 18 آذار 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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