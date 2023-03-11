توقعات مولود برج الجوزاء من السبت 11 آذار إلى السبت 18 آذار 2023

مهنيا: تتسارع الاحداث وتجد انك تحقق تقدما في مجال عملك في هذا الاسبوع الواعد جدا الذي يجعلك من اكثر الابراج تفاؤلا وحماسة بداية اسبوع ولا اجمل مع تواجد كوكب بلوتون في برج الدلو والمريخ في برجك بالاضافة الى وجود القمر في الميزان يوم السبت ترتاح تتقدم وتدخل في مرحلة التطورات الجيدة والغنية والحظوظ والمفاجآت الكبيرة علاقات جديدة تاثيرات فلكية مهمة تحمل لك الفرص والتسهيلات والحظوظ وتغييرات اجواء واعدة كثيرة لصالحك

عاطفياً: يشير انتقال الزهرة كوكب الحب الى مواجهة مع برجك من الثور الى بلبلة في حياتك العاطفية والعائلية لذلك يتوجب عليك استدراك المواقف الصعبة والإسراع الى المعالجة وتلطيف الاجواء وكن متحفظا جدا وخفف من المزاجية والعصبية والتسرع للعازب من الممكن ان تكون الصدامات في الاراء صدامية ومشوشة كن اكثر تسامحا وتعاطفاً وتفهماً