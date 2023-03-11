القاهرة - لايف ستايل
مهنيًا: اسبوع مهم جدا تلتقي فيه الشمس زحل وعطارد من الحوت الذي تتناغم مع الزهرة من برجك اعتبارا من هذا الاسبوع ما يعزز آمالك ويعوض عن المعاكسات بالاضافة الى وجود القمر يوم السبت في الميزان ما يجعل الجو العام الفلكي ناجح وبامتياز فتحصل على نتائج ايجابية ومشجعة في استثماراتك ويحمل مكافآت عديدة ومهمة ويسلط الاضواء على الامور وعلى الاعراف والقوانين احداث فلكية كثيرة سترافقك تتبدل الاحوال الفلكية مع انتقال القمر الى العقرب يومي الاحد والاثنين
عاطفياً: تنعم اعتبارا من هذا الاسبوع مع انتقال كوكب الزهرة الى برجك بمشهد فلكي مناسب وواعد بالاجواء العاطفية الرائعة الذي يطرب لها قلبك فتقوى الروابط العواطف بشكل كبير لتعيد السلام إلى حياتك العاطفية فتعرف تطورا ملحوظا وسعادة قصوى للعازب تناقش اوضاعك المستقبلية مع الحبيب تصارحه تكاشفه وربما تتفق معه على بعض التفاصيل الصغيرة
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج الثور من السبت 11 آذار إلى السبت 18 آذار 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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