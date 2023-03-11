القاهرة - لايف ستايل
مهنيًا: اسبوع مثمر يجب ان تستفيد منه العنوان العريض هو ارتباطات واحداث جيدة جدا تعطيك فرصة ومجال حتى تنهي الامور العالقة وحتى تبداً صفحة جديدة بالرغم من التقلبات الفلكية والمزاجية التي تجعلك تطل على مرحلة متطلبة ومتقلبة مع وجود الكواكب مجتمعة في الحوت والقمر في الميزان يوم السبت الذي يحمل معه ظروفا صعبة متقلبة تأخير وبلبلة تتحسن الاوضاع بحيث تعيش يومي الاحد والاثنين اجواء ايجابية جدا
عاطفياً: بالرغم من انتقال الزهرة الى الثور الى البيت الثاني بيت الشهرة الا انك لا تزال تعيش اوضاع عاطفية وعائلية إيجابية مميّزة جميلة دافئة ورومانسية فتجد كل الدعم في احضان الشريك وستلمس منه تعاطفاً صادقاً كما ان وجود كوكب الحب في موقع مناسب يتحدث عن جديد في حياتك العاطفية والشخصية تحاط بالمحبين وتعيش أجواء مختلفة ومسلية جدا أما إذا كنت عازباً فقد تتيح لك المناسبات الاجتماعية لقاءً استثنائياً
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج الحمل من السبت 11 آذار إلى السبت 18 آذار 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.