أبرز صيحات الموضة التي اختارتها يسرا للحصول على مظهر أنيق ورائع

تتميز دائماً النجمة يسرا بإطلالتها الأنيقة بمختلف الأوقات، ولكن لا زالت تحتفظ بأناقتها مع مرور السنوات. واحتفالاً بعيد ميلادها قررنا أن نشاركك أبرز صيحات الموضة التي حرصت على اختيار النجمة يسرا بمختلف الأوقات سواء بالحفلات والمهرجانات والتي ساعدتها في الحصول على مظهر أنيق ورائع يخطف الأنظار.

الفساتين بموضة الكاب اختيار يسرا

كانت فساتين السهرة بموضة الكاب من أكثر الصيحات المفضلة لدى النجمة يسرا عند ظهورها على السجادة الحمراء في مختلف دول العالم. حيث اختارت الفستان العاجي المطرز بتفاصيل ذهبية وذلك عند حضورها حفل الأوسكار 2020. لهذا تميل دائماً لاختيار هذه الموديلات من توقيع المصممين العرب مثل زهير مراد وإيلي صعب وجورج حبيقة.

اختارت أيضاً الفستان السماوي بموضة الكاب بأقمشة الشيفون بشكل ناعم مفعم بالأنوثة خلال حضورها مهرجان الجونة السينمائي. ثم عادت لاختيار الفساتين بموضة الكاب من خلال تصميم منفصل بين الفستان والمعطف الكاب خلال حفل نقل المومياوات وذلك عندما اختارت فستان أبيض بتفاصيل زرقاء كلاسيكية من توقيع طوني ورد.

الجمبسوت صيحة من اختيار يسرا

خطفت الأنظار النجمة يسرا بمواكبتها لموضة الجمبسوت أكثر من مرة وذلك سواء في الحفلات البسيطة أو المهرجانات. فقد حرصت النجمة يسرا على اختيار تصميمات الجمبسوت التي جاءت مناسبة لشكل قوامها وهو السر وراء نجاح أغلب إطلالاتها بشكل مبهر في مختلف الأوقات.

حيث اختارت الجمبسوت الأسود الذي تميز بجزء علوي من أقمشة الدانتيل بشكل كلاسيكي وكأنها ترتدي بلوزة مع بنطلون بشكل أنيق. ثم عادت لاختيار الجمبسوت الذي ينقسم إلى جزئين العلوي من الذهبي الوردي الميتاليك والسفلي باللون الوردي، والذي جاء مناسب للون بشرتها والأجواء الصيفية وقتها بشكل لفت الأنظار.

فساتين بأكتاف منسدلة المفضلة ليسرا

اهتمت النجمة يسرا بالحصول على إطلالة ساحرة في الحفلات وذلك باختيار الفساتين ذات الأكتاف المنسدلة بطريقة الـ Off Shoulder والتي عكست مظهر مفعم بالأنوثة لها بشكل كبير. لذلك اهتمت بإضافة جزء من شخصيتها على الفساتين وذلك باختيار الفساتين بالألوان المفضلة لها مثل الأحمر الذي دائماً ما يكون اختيارها والأسود.

حيث اعتمدت الفستان الأحمر ذو الأكتاف المنسدلة مع قفازات بشكل فخم ورائع لفت الأنظار في أحدث جلسات التصوير الخاصة ببرنامجها "كلام في الحب". وقد اختارت أيضاً الفساتين السهرة السوداء ذات الأكتاف المنسدلة عند حضورها أحد الحفلات البسيطة. كما كان الفستان الأحمر ذو الأكتاف المنسدلة بأقمشة الشيفون هو اختيارها في أحد المهرجانات الذي عكس مظهر جذاب لها.

الفساتين المطبوعة بنقوش الزهور لمظهر مفعم بالحيوية

أغلبنا يعشق ارتداء الفساتين المزينة بنقوش الزهور سواء مع الفساتين الكلاسيكية أو الكاجوال. لذلك حرصت على اختيارها يسرا بمختلف التصميمات بحيث يمكنها الحصول على إطلالة مفعمة بالحيوية مناسبة للإطلالات الصيفية المميزة.

حيث اختارت ارتداء الفستان الكاجوال المطبوع بنقوش الزهور بشكل عصري رائع وذلك ضمن أحداث مسلسلها في رمضان عام 2020. والذي عكس مظهر رائع لها بشكل مبهر. إلى جانب اختيارها لفستان دولتشي آند غابانا المزين بنقوش الزهور بشكل كلاسيكي ومميز بتفاصيل الشراشيب التي تعد من الصيحات الرائجة أيضاً هذا العام.

الفساتين الملونة المفضلة ليسرا

تحرص دائماً النجمة يسرا على اختيار الفساتين الملونة بدرجات زاهية بمختلف الأوقات سواء في الحفلات أو المهرجانات. لذلك كان اللون الأحمر على رأس القائمة المفضلة لها والذي يعد من الصيحات الرائجة هذا العام. إلى جانب اختيارها للون الأصفر والأخضر والوردي والسماوي بشكل رائع منحها إطلالة مفعمة بالحيوية بشكل مبهر.

حيث تعد أغلب الألوان التي اختارتها النجمة يسرا مواكبة لأحدث صيحات الموضة لهذا العام لذلك لا تترددي من اختيارها للحصول على مظهر رائع.

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