مشاهد استثنائية بطلتها زوجة حسن شاكوش.. سجدت بفستان الفرح

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفل مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، ليلة أمس، بزفافه داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد كبير من أصدقائه بالوسط الفني وخارجه، وتألقت زوجة حسن شاكوش، بفستان مميز لمصممة الأزياء سماح مهران، واعتمدت على بوكيه ورد للمصممة نور علي.

من هي زوجة حسن شاكوش؟

وجاء زواج شاكوش بعد فترة قصيرة من الخطوبة، لذلك بدأ الجميع يتساءل عن من هي زوجة حسن شاكوش؟ لذا نستعرض بعض من المعلومات عنها، ومشاهد من الزفاف.

- اسمها ريم طارق.

- فتاة من خارج الوسط الفني.

- زوجة حسن شاكوش لديها عبر حسابها على «إنستجرام»، عدد قليلًا جدًا من المتابعين، لكن حسن شاكوش طلب منها قبل الزفاف أن تحذفه.

- في الأساس هي تحرص على خصوصيتها بمنصات التواصل الاجتماعي.

- لم يكن لها تواجدًا شائعًا على «السوشيال ميديا»، وغير حريصة على نشر أي صور عبر الحساب.

- أكدت أنها تحب زوجها مؤدي المهرجانات كثيرًا.

مشاهد من حفل زفاف حسن شاكوش

في مشهد عفوي لها، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت العروس تسجد بفستان الفرح، مفترشة الأرض بفستانها، فرحًا بزواجهما، ولاقت الصورة إعجاب كثير من رواد السوشيال ميديا، بعد أن ظهرت زوجة حسن شاكوش في قاعة الزفاف، وهي تسجد شكرًا لله على زواجها منه، وعلقت عن سجودها، قائلة، «أنا بحبه جدًا، حسن أحسن واحد في الدنيا، وفي عيني وفي حياتي كلها».

فرحة زوجة حسن شاكوش

ظهرت زوجة حسن شاكوش في فيديو آخر بإطلالة مختلفة، مرتدية فستانًا به ريش من الأسفل، وتزغرط فرحًا من شدة سعادتها، بالإضافة إلى رقصها على ألحان أغنية أحمد شيبة «أه لو لعبت يا زهر»، وترتسم على وجهها ملامح الفرحة الكبيرة.

مشاهد من الزفاف

حضر حفل زفاف حسن شاكوش، عدد كبير من نجوم الغناء الطربي والشعبي، بدعوة من العريس لحضور الحفل الذي امتد للساعات الأولى من صباح الجمعة، وكانت أول فقرة في حفل الزفاف، مع رضا البحراوي، ثم عمر كمال، ورامي صبري، وتامر حسني، الذي كان أمنية حسن شاكوش أن يحيي فرحه.