سحب أكثر من 3 ملايين لعبة للأطفال من الأسواق في أمريكا.. فما السبب؟

القاهرة - سمر حسين - ماما

مجموعة من الدمى والألعاب إحداها تشبه القطة «كيتي» الشهيرة إلى حد كبير، والأخرى على شكل «البندا» سرعان ما ينجذب اليها الصغار وتصبح لعبتهم المفضلة، ولكن تلك الدمية تسببت في موت طفلين على مدى سنوات مختلفة، لهذا السبب بعد ظهورها وبيعها من جديد قررت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية سحب أكثر من 3.2 مليون لعبة للأطفال من منتجات «كاليكو كريتيرز»، وفقًا لموقع «روسيا اليوم».

العاب لطيفة تشكل خوف الأمهات

بينما يعكس شكلها الخارجي البراءة والجمال بسبب أشكالها الكرتونية الشهيرة والتي سرعان ما يتمسك بها الطفل، يعكس الداخل قصصًا مأسوية، فقد تسببت لعبة «Calico Critters» في موت طفلين في الماضي، حصلت حادثتي وفاة الصغار، الأولى في اليابان سنة 2015 لطفل يبلغ من العمر 9 أشهر، والثانية في نيو مكسيكو خلال 2018 بطفل كان يبلغ من العمر سنتين.

عادت تلك اللعبة في الظهور مجددًا وانتشرت حتى تخطت الـ3 ملايين نسخة في السوق الأمريكي، لهذا قررت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية التخلص منها سريعًا قبل أن تتسبب في أذى الأطفال وموتهم مجددًا.

لعبة«كاليكو كريتيرز» تقتل الأطفال خنقًا

أما سبب الخوف من تلك اللعبة هو لأنها ارتبطت بوفاة الطفلين اختناقا، ذلك لأن عملية السحب شملت المجموعات التي تحتوي على إكسسوارات مثل زجاجة حليب ومصاصة للأطفال وهي التي تسببت في اختناق الأطفال، ووجودها حاليًا يشكل خطرًا على حياتهم.

أما تلك الألعاب فقد تم بيع مجموعاتها التي تراوحت أسعارها بين 10 و80 دولارا، في متاجر «وول مارت» وغيرها من المتاجر في الولايات المتحدة وعلى الإنترنت وعلى موقع الشركة من يناير 2000 حتى ديسمبر 2021، وصُنعت «كاليكو كريترز» وهي تماثيل صغيرة غالبا ما تصور السناجب والأرانب ومخلوقات أخرى، في اليابان في الثمانينيات، في مصانع تابعة لشركة «إيبوك إيفرلاستينج بلاي»، والتي مقرها مدينة بين بروك بولاية نيوجيرسي.