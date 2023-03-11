تعرفي على أهمية المهارات الفنية لطفلك في بناء شخصيته..«بتزود ثقته بنفسه»

القاهرة - سمر حسين - ماما

على الرغم من الأهمية التي يمثلها الفن في تشكيل الشخصية بشكل عام، مازال لكثير من الأمهات يجهلن أهمية المهارات الفنية للأطفال والأنشطة الإبداعية البسيطة التي تُعد من الأساسية لنمو الطفل، ذلك لأنها تزيد من قدرة الطفل على التفاعل مع البيئة من حوله، وتساعده على تعلم المهارات الأساسية مثل التعبير عن الذات وأهمية التواصل مع الآخرين، كما أن الأطفال الذين يقضون ساعة أو أكثر في ممارسة الأنشطة الفنية يوميًا لديهم قدرة أكبر على تحقيق التفوق الدراسي بشكل أفضل مقارنة بغيرهم من الأطفال، وفقًا لموقع «partening» البريطاني.

أهمية المهارات الفنية في بناء شخصية طفلك

تعمل المهارات الفنية على زيادة قدرة طفلك على التعبير عن الذات، ذلك لأن الأنشطة الفنية المختلفة تعد جزءًا لا يتجزأ من المهارات التي يكتسبها الطفل، لأنها تساعد على نمو طفلك ومنحه القدرة على التعبير عن الذات والإبداع، بالإضافة إلى أنها تساعد على اكتشاف الجانب المتميز للصغار وتنمية المهارات المعرفية والاجتماعية والحركية، بجانب تنمية الجانب الأيمن من دماغ الطفل.

ثانيًا الرضا العاطفي

يساعد الفن بأنواعه المختلفة الأطفال في زيادة شعورهم بالرضا العاطفي، لأنه عندما يشاركون في الأنشطة الفنية الإبداعية يتحكمون في الأدوات التي يستخدمونها، ولديهم الاستقلالية في اتخاذ قرارات وخيارات مستقلة في استثمار مواردهم.

تساعد الأنشطة الفنية الطفل في زيادة تقديره لذاته، ذلك لأنه يحصل من خلالها على فرصة للتعبير عن مشاعره وما يفكر به من خلال الفن والأنشطة الإبداعية، كما تُتاح للأطفال المشاركة في الأنشطة الفنية مع الأطفال الآخرين وتقديمهم ملاحظات لبعضهم بعضًا، مما يساعد أيضًا في بناء احترام الذات ويبدؤون في قبول كل من المديح والنقد من الآخرين.

ثالثًا التطور المعرفي

من خلال الأنشطة الفنية يستمتع الأطفال بالمواد المستخدمة مثل الألوان، ذلك لأن لكل طفل فضول، فيساعده الفن على الأسئلة ويشجعه على تجربة أشياء جديدة وتنمية القدرة على الابتكار والاستمتاع بالأدوات التي يقومون باستخدامها والأنشطة الفنية التي يمارسونها مثل أنشطة التلوين والرسم على القماش واستخدام الآلات الموسيقية وغيرها.

رابعًا تطوير المهارات الحياتية

يجب عليكِ تشجيع طفلك على المشاركة في الأنشطة الفنية، ذلك لأنها تحمل الصفات الإنسانية الجوهرية، مثل الإبداع والتعبير والهوية والثقافة والخيال لدى الطفل، بجانب مساعدتهم على تطوير لغاتهم الخاصة وشعورهم بالانتماء، كما تساعد أيضًا في تطوير الكثير من المهارات الحياتية لدى الأطفال، مثل تنظيم الوقت وحل المشكلات، وتساعد الأطفال على أن يصبحوا مستقلين.