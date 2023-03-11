الامارات | وفاة امرأة حملت جنيناً متحجّراً 9 أعوام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 11 مارس 2023

توفيت امرأة إفريقية تبلغ من العمر 50 عاماً في نيويورك، بحالة نادرة بسبب وجود جنين متحجر في بطنها لمدة 9 أعوام.

زارت المرأة الأطباء في نيويورك تشكو من تقلصات في المعدة وعسر هضم وصوت غرغرة بعد تناولها للطعام.

وكشفت الفحوصات وجود جنين متحجر في بطنها، ضغط على أمعائها لفترة طويلة ومنعها من امتصاص الغذاء بشكل جيد ما أدى إلى وفاتها نتيجة نقص التغذية الحاد.

والظاهرة النادرة، التي تم تسجيلها نحو 300 مرة فقط، تحدث عندما يموت الجنين الذي ينمو خارج الرحم أثناء الحمل ولا يتم إخراجه من الجسم.

وتوفيت المرأة بعد 14 شهرا من وصولها إلى الولايات المتحدة، وقال الأطباء إنها ماتت نتيجة سوء التغذية الحاد.

رفضت المريضة التدخل الطبي خوفا من الجراحة، وتوفيت بسبب سوء التغذية الحاد بعد انسداد الأمعاء المتكرر.

وتنقلت المرأة للعيش من الكونغو إلى بوروندي ثم تنزانيا بسبب النزاعات، استقرت في تنزانيا وأنجبت 8 أطفال ولدوا بشكل طبيعي، قبل الحمل الأخير.