الامارات | إيلون ماسك يبني «المدينة الفاضلة» في تكساس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 11 مارس 2023

اشترى إيلون ماسك آلاف الأفدنة من الأراضي على بعد 35 ميلاً تقريباً خارج أوستن ويخطط لبناء مدينته الخاصة «سنيلبروك» للموظفين للعيش والعمل، وفقاً لما كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وبحسب الصحيفة، فإنه في اجتماعات مع ملاك الأراضي ووكلاء العقارات، وصف ماسك وموظفو شركاته رؤيته بأنها نوع من «المدينة الفاضلة» في تكساس، على طول نهر كولورادو، حيث يمكن لموظفيه العيش والعمل.

وذكرت الصحيفة أن ماسك يخطط لتأجير منازل للعمال، التي يقل سعرها عن السوق المحلية بكثير، حيث سيكون سعر استئجار منزل مكون من غرفتي نوم 800 دولار شهرياً، مقارنة بـ2200 دولار شهرياً في مدينة باستروب المجاورة.

و«مدينة ماسك الفاضلة» قريبة من مباني شركتي (Boring) و«سبيس إكس» التي يتم بناؤها في تكساس. ويتضمن الموقع بالفعل مجموعة من المنازل النموذجية ومسابح ومنطقة رياضية خارجية وصالة ألعاب رياضية، وفقاً لما نقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على المدينة، وفقاً للصحيفة.

وأظهرت صور، نُشرت على مواقع التواصل، لافتات معلقة بأعمدة مكتوباً عليها «مرحباً، سنيلبروك، تكساس، تأسست عام 2021».