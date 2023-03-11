الامارات | تسببت بقتل طفلين... سحب لعبة «تخنق الأطفال» من الأسواق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 11 مارس 2023

قررت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأميركية بناءً على نداء من شركة ألعاب سحب أكثر من 3.2 مليون لعبة للأطفال من منتجات «كاليكو كريتيرز» من الأسواق، بعد أن سببت أدوات معينة بوفاة طفلين، وفق ما ذكرت شبكة «إن بي سي».



ويطال السحب المجموعات التي تحتوي على زجاجة حليب ومصاصة للأطفال، لأنها قد تؤدي إلى اختناق الأطفال، ما يشكل خطراً على حياتهم، وفقاً لما ذكرته لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأميركية.



ونقل موقع «إن بي سي» أن المطالبة تشمل إعادة الألعاب التي على شكل حيوانات، والتي بيعت مع إكسسوارات منها زجاجة حليب ومصاصة الأطفال.

ووفق التقارير، فإن «إيبوتش أفرلاستينغ بلاي» (Epoch Everlasting Play)، ومقرها مدينة بين بروك بولاية نيوجيرسي، هي الشركة التي تنتج هذه الألعاب، أشارت إلى أنها علمت بثلاثة حوادث حصلت بسبب المصاصة المرفقة مع اللعب، بما في ذلك حالتا وفاة.



وأوضحت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية أن حالتي الوفاة شملت طفلين، الأولى حصلت في اليابان سنة 2015 مع طفل يبلغ من العمر 9 أشهر، والثانية في نيو مكسيكو خلال 2018 مع طفل كان يبلغ من العمر سنتين.



وتم بيع هذه المجموعات، التي تراوحت أسعارها بين 10 و80 دولاراً، في متاجر «وول مارت» وغيرها من المتاجر في الولايات المتحدة وعلى الإنترنت وعلى موقع الشركة من يناير (كانون الثاني) 2000 حتى ديسمبر 2021.