إطلالات رسمية وجذّابة للمرأة العاملة من وحي النجمات العربيات

تُفضل بعض النساء ارتداء إطلالات رسمية وجذابة للعمل ختار للمرأة العاملة إطلالات من وحي النجمات العربيات حيث تُعد النجمات مصدر إلهام النساء في اختيار إطلالاتهن اليومية الرسمية؛ وفي أغلب الوقت يحتجن سيدات الأعمال لاعتماد الأزياء الأكثر وقاراً ورقياً؛ وفي جولة على أجمل إطلالات الملابس الرسمية للعمل؛ اخترنا لك بعض الإطلالات التي شاركنها النجمات مع متابعيهن على إنستغرام. تابعي معنا إطلالات رسمية للعمل من وحي النجمات.

ميس حمدان ببدلة رسمية عملية باللون الأحمر



ارتدت النجمة ميس حمدان بدلة رسمية جذابة وأنثوية من بليزر طويل باللون الأحمر؛ حيث صُمم بأكمام طويلة وأكتاف عريضة مرفوعة، وجاء بياقة طويلة ومزينة بأزرار كبيرة معدنية للإغلاق مع جيوب جانبية، ونسقت معه قميصاً باللون الأصفر وسروال قماش بقصّة واسعة وأرجل طويلة .



درة زروق بإطلالة رسمية عملية باللون الأبيض

تفضل النجمة درة زروق ارتداء الإطلالات الرسمية في أغلب الأوقات؛ لذا فقد اعتمدت جاكيت قصيراً باللون الأبيض صُمم بياقة طويلة وعريضة وأكمام ضيقة مع أكتاف مرفوعة، وصمم بكسرات أنيقة، ونسقت معه تنورة طويلة من قماش الكريب الأبيض، وصممت بفتحة أمامية تكشف إحدى الساقين، وانتعلت حذاء باللون الأبيض، مع حقيبة يد كبيرة باللونين الأبيض والأسود.



هند صبري بإطلالة رسمية باللون الأسود

تألقت النجمة هند صبري في هذه الإطلالة ، فقد اعتمدت بلوزة راقية مصممة من الدانتيل باللون الأبيض بأكمام طويلة وياقة عالية دائرية، وجاءت الأكمام مزينة بكلمات باللون الأسود، ونسقت معها سروال قماش رسمياً بقصّة واسعة وخصر مرتفع مع جيوب جانبية واسعة، وانتعلت حذاء باللون الأسود.



أنابيلا هلال بإطلالة رسمية باللون البني

ارتدت مقدمة البرامج أنابيلا هلال إطلالة رسمية، وتناسب أوقات العمل المختلفة، حيث اختارت تنورة طويلة مستقيمة باللون البني ومزينة بحزام عريض باللون البني الداكن مع جيوب جانبية صغيرة من الجلد البني؛ ونسقت معها بلوزة شيفون باللون الأبيض بأكمام طويلة، وصممت الياقة طويلة منسدلة على شكل فيونكة؛ وانتعلت حذاء باللون البني.

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