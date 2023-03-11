فوائد البلسم البيتي للشعر الكيرلي.. «ترطيب ومرونة ومنع الضرر»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

الشعر الكيرلي يحتاج روتين عناية يومي ربما أكثر من فرد الشعر العادي، لذلك يتطلب حماية زائدة وترطيب أكثر بسبب استخدام بعض المنتجات الخالية من الزيوت، ويمكنك عمل البلسم في البيت بمكونات بسيطة، وبعد استخدامه لفترة على شعرك ستشعرين بالفرق الكبير، وله العديد من الفوائد يستعرضها التقرير التالي نقلا عن موقع مجلة elle المتخصص في اللايف ستايل.

والبلسم منزلي الصنع غالبا ما يجرى عمله بمكونات موجودة في مطبخك، أو بيتك ويعتمد على المرطبات والزيوت الطبيعية والعطور الطبيعية، ويمكنك استخدامه مرتين إسبوعيا مثل البلسم العادي، ولكن فوائد أكثر بكثير منه، فهو يرطب ولا يدمر شعرك بالمواد الكيميائية الموجودة فيه.

فوائد البلسم المصنوع منزليا للشعر الكيرلي

الترطيب:

أولاً وقبل كل شيء، تضيف معالجة شعرك المجعد ببلسم طبيعي رطوبة لشعرك وتجعله يبدو صحيًا ولامعا.

منع الضرر:

عندما يتم ترطيب شعرك وتغذيته، فإنه يقلل من فرص تطور الأطراف المتقصفة ويصبح أقل عرضة للتكسر.

يزيد من المرونة:

الشعر الجاف والهش ليس مرنًا جدًا ويتكسر عند أدنى انحناء وتوتر، إن البلسم يجعله أكثر مرونة ويقويه من الداخل.

يضيف لمعانًا:

استخدام بلسم طبيعي على شعرك المجعد يساعد على تنعيم جذع الشعر ما يجعله يبدو لامعًا.