طريقة عمل الشعرية سريعة التحضير بالجبنة.. وجبة خفيفة ولذيذة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الشعرية سريعة التحضير غالبا ما نأكلها في وجبة العشاء، فهي خفيفة ولذيذة، وفيما يلي طريقة عمل الشعرية سريعة التحضير للأطفال بالجبنة، ويمكن تناولها كسناك أو طبق رئيسي للعشاء والغداء، سيحبها الأطفال ويستمتع بها كل أفراد الأسرة.

طريقة عمل الشعرية بالجبنة

عبوة شعيرية سريعة التحضير كبيرة.

¼ كوب جبن شيدر.

¼ كوب جبن موزاريلا.

ملح.

طريقة التحضير

يسخن الفرن عند 180 درجة مئوية.

تسلق الشعرية على نار متوسطة، في ماء مغلي خمس دقائق.

ترفع الشعرية من على النار وتصفى جيدًا من الماء.

في قالب فرن مناسب مدهون بالزيت، ضعي الشعرية وأضيفي ملحًا وبعض توابل الشعرية بحسب الرغبة، وقلبي جيدًا.

أضيفي الجبن الشيدر والجين الموازريلا وقلبي مرة أخرى، ثم أدخلي القالب الفرن ست دقائق حتى يذوب الجبن.

أخرجي الشعرية من الفرن ورشي بعض الجبن الشيدر المبشور على الوجه، وقدميها ساخنة.