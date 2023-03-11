طرق لتنظيم الحياة بخطوات بسيطة.. «اتبعي نظرية الفوضى وقسمي وقتك»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يعد التنظيم وإدارة الوقت تحديًا للكثير من السيدات، إذ أن أمور كثيرة تتراكم عليهن، ولا تتمكن معظمهن من أداء جميع المهام التي يرغبن في عملها، مما يشعر الكثيرات منهن بالقلق والتوتر لعدم إتمامهن المسئوليات والواجبات كاملة، وفائدة الحياة المنظمة تكمن في الشعور بأن الأمور أكثر بساطة ويُسر، لذلك نقدم لكل سيدة خطوات لتجعلك منظمة، لذلك نقدم من خلال «هُن» كل يوم خطوات التنظيم، بحسب كتاب «كيف أنظم حياتي»، للكاتبة الصحفية البريطانية لهارييت جيفي.

خطوات الحياة المنظمة

- يجب معرفة أن الفوضويين يبذلوا الكثير من الجهد، فالتنظيم يكمن في وجود الحلول المناسبة في الوقت المناسب.

- لابد أن تعرفين كيف تكونين أكثر تنظيمًا.

فوائد التنظيم

- يجب أولًا العلم بفوائد التنظيم، وهي كالتالي:

- توفير الوقت والتخلص من الفوضى.

- البًعد عن الإحباط والقلق.

- تقسم الوقت لكِ ولنجاحاتك.

- تخلق فرصة كبيرة لكِ مع عائلتك.

- منح الكثير من الوقت لنفسك.

- ستبدين أكثر احترافية في العمل.

- توفير المزيد من المال.

- الشعور بالتحسن في بيئة هادئة ومنظمة بحياة خالية من الفوضى.

خطوات التنظيم

- جعل التنظيم عادة من خلال شخصيتك وأسلوبك في حب الترتيب.

- إدراك أن أسلوبك الشخصي يجب أن يكون منظمًا لتحديد النواحي التي تحتاج إلى تحسين حياتك.

- كتابة قائمة المهام من خلال التذكير بالمهام الهامة التي تحتاج إلى تحديد أولوياتها.

- تعامل مع أهم المهام ويجب أن تكون القائمة في مكان بارز يسهل الوصول إليه مثل الاجندة أو الثلاجة أو على جهازك الإلكتروني.

- حدد أولويات عملك باستمرار، من خلال تحديد المهمة المهمة التي يجب القيام بها، واحدة من أهم نصائح تنظيم الوقت، يمكن أن يساعدك استخدام مخطط أسبوعي في تذكيرك بأهدافك.

- جربي الاختبار السريع في معرفة كيف تؤثر شخصيتك وأسلوبك التنظيمي.

نظرية الفوضى

اتبعي نظرية الفوضى، من خلال معرفة الأسباب النفسية الكامنة وراء الشعور بأن الفوضى تسيطر عليكِ، واعلمي أن العيش في فوضى مخيف، وبذلك تبتعد عن الفوضى.