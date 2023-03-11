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جدول أكلات 30 يوما في رمضان.. وصفات سهلة وشهية

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

جدول أكلات 30 يوم في رمضان

تعيش ربات المنازل، وخاصة العاملات منهن في حيرة يومية طوال شهر رمضان الكريم، خلال تحضيرات الأكلات بشكل يومي، الأمر الذي يدفعهن للبحث عن قوائم بأكلات بعينها لتجهيزها وتحضيرها يوميًا. 

ومع بدء العد التنازلي لشهر رمضان الكريم، تتساءل الكثير من النساء عن موعد أول يوم رمضان، لتحضير قائمة بالأكلات يوميًا طوال الشهر.

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متى موعد أول يوم رمضان؟

من المقرر أن أول أيام شهر رمضان، يوم الخميس 23 مارس الحالي، ومن المتوقع أن يكون آخر أيام شهر الصيام، يوم الخميس 20 أبريل المقبل، وفقًا للبحوث الفلكية.

جدول أكلات 30 يوم في رمضان 

ويقدم «هُن» لربات المنازل، قائمة بجدول أكلات 30 يوم في رمضان، لتوفير المعاناة والتفكير يوميًا  

اليوم الأول

أرز بالشعرية

طاجن بسلة باللحمة أو بدون لحمة

سلطة

مخلل

اليوم الثاني

أرز أبيض

محشي ورق عنب

فراخ محمرة

سلطة كول سلو

اليوم الثالث

مكرونة بالصلصة الحمراء 

بطاطس محمرة

سلطة

اليوم الرابع

حواوشي

سلطة

مخلل

اليوم الخامس

خبز بلدي

طاجن بطاطس باللحمة

أرز بالشعرية

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اليوم السادس 

كشري مصري

مخلل

اليوم السابع

سمك مشوي

سلطة خضراء

أررز أبيض

اليوم الثامن

كبدو وقوانص مشوحة بالبصل ودبس الرمان

بطاطس محمرة

مكرونة

سلطة

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اليوم التاسع

كفتة أرز

أرز بشعرية

سلطة طماطم

اليوم العاشر

عجة

بطاطس محمرة

شكشوكة تركي

طماطم مخللة

اليوم الحادي عشر

كفتة جمبري

سمك فيليه

أرز السمك

سلطة طحينة

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اليوم الثاني عشر

جلاش باللحمة

جلاش بالجبنة

بطاطس محمرة

شوربة لسان عصفور

سلطات

اليوم الثالث عشر 

طاجن سمك سنجاري

أرز بالخلطة

سلطة

اليوم الرابع عشر

محشي كرنب

محشي فلفل

محشي بصل

شوربة

سلطة زبادي بالخيار

بانيه 

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اليوم الخامس عشر

كفتة الدجاج

بطاطس محمرة

سلطات 

اليوم السادس عشر 

أرز معمر

شوربه 

بطاطس

بط

اليوم السابع عشر 

كوسة بالبشاميل

كفتة أرز.

اليوم الثامن عشر 

طاجن بطاطس بالجبن

مكرونة بالصوص الأبيض

اليوم التاسع عشر 

مكرونة محمرة 

كبدة بالفلفل اسكندراني 

اليوم العشرين 

بيكاتا بالمشروم 

أرز أبيض 

سلطة 

اليوم الواحد والعشرون 

كبدة بانية 

بطاطس 

سلطة بابا غنوج 

اليوم الثاني والعشرين 

طاجن بامية 

لحمة 

أرز بالشعرية 

اليوم الثالث والعشرين

مسقعة 

باذنجان مقلي 

بطاطس مقلية 

اليوم الرابع والعشرين 

أرز بالعدس الأصفر

بيض مسلوق 

اليوم الخامس والعشرين 

كبسة سعودى بالأرز البسمتى.

لحمة محمرة

اليوم السادس والعشرين 

سمبوسك 

بطاطس مقلية

سلطات 

اليوم السابع والعشرين 

خرشوف محشي باللحمة المفرومة 

الأرز.

اليوم الثامن والعشرين

كفتة مشوية

مكرونة

سلطة خضراء

اليوم التاسع والعشرين 

صينية جلاش بالسجق 

بطاطس مقلية.

سلطات

اليوم الأخير - الثلاثون 

صينية بطاطس بوريه أو بطاطس محشية بالحمة المفرومة.

شوربة 

أرز أبيض

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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