ماسكات للعناية بالشفاه بأكثر من طريقة.. «حافظي على ترطيبها»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تحتاج الشفاه دائما إلى العناية والاهتمام خاصة في فترات تغير الطقس والفصول، لذا احرصي على أن تمديها بالقليل من الحب من خلال اعتماد ماسك الشفاه وهناك العديد من الفواكه والزيوت والمقشرات المغذية التي يمكن أن تساعدك على التخلص من جفاف الشفاه، وفقاً لموقع «fashionweek».

أولا: مقشر السكر والعسل

من أهم المقشرات لترطيب الشفاه مقشر السكر والعسل ذلك المكونان مهمان للتخلص من الجلد الميت وترطيب تلك الطبقة تحته، إذ يعمل السكر كمقشر طبيعي، ويمهد الطريق للعسل ليرطب البشرة، لأنه يحتوي على خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا تساعد على تهدئة وعلاج الشفاه المتعبة، اتركي الخليط لمدة تصل إلى عشر دقائق، ثم امسحيه بالماء الدافئ.

تنعيم الشفاه مع ماسك الألوفيرا

من خلال الصبار الذي يحتوي على جزيئات نشا، يمكنك ترطيب الشفاه، كما أنه يحتوي على هرمونات تحفز إنتاج الخلايا للحصول على الجل من النبات، قومي بقطع الحواف الشائكة والجزء العلوي،و استخلاص الجل، ثم أضيفي القليل من السكر والفازلين، وبمجرد خلطها معاً ضعيها على شفتيك واتركيها لمدة 15 دقيقة، ثم قومي بإزالته بالماء الدافئ بمنشفة نظيفة.

ماسك ترطيب للشفاه

هناك أكثر من ماسك للحصول على شفاه رطبه، منها الوصفة التالية، أولاً:

وصفة السكر والزيت سواء جوز الهند أو الزيتون، ومعهم العسل والزبادي، ستحتاجين إلى حوالي ملعقة صغيرة من كل منهما، وأقل قليلاً من ملعقة صغيرة من العسل، ثم تأكدي من حصولك على مرطب الشفاه المفضل لديك للخطوة الأخيرة.

ثانياً، اخلطي السكر والزيت معاُ لتشكيل مقشر، ثم افركي الجلد الميت بلطف، وبعد ذلك يمكنك مسح ما تبقى بالماء وقطعة قماش نظيفة، ثم قومي بوضع مزيج من العسل والزبادي على شفتيك، واتركيه لمدة خمس إلى 10 دقائق، ثم اغسليه.