طرق تساعد على طرد الناموس.. أدوات موجودة في كل منزل

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني الكثير من الأشخاص من تواجد وانتشار الناموس في المنزل، الأمر الذي يجعلهم يبحثون عن طرق مختلفة وفي نفس الوقت أمنة للتخلص منه ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير أفضل الطرق المنزلية للتخلص من الناموس.

طرق منزلية لإبعاد الناموس من الغرفة

يمكن طرد الناموس من الغرفة المنزلية باستخدام «المصيدة»، إذ يلتصق الناموس بمجرد ملامستها، كما أن يمكن استخدام «الماء والصابون»، حيث يعمل الماء والصابون كطارد للبعوض في الأماكن المغلقة، وذلك لأن ينجذب الناموس إلى الماء بحسب موقع «healtline».

النعناع الأخضر من الطرق التي تساعد في طرد الناموس

وجاءت من ضمن الطرق التي تساعد على طرد الناموس من المنزل هي استخدام أوراق النعناع الخضراء وذلك لأنه يمتاز برائحته العطرية القوية التي تنتشر بسرعة قصوى في الجوّ، حيث يتم جمع الأوراق ووضعها في أكياس ورقية شبيهة بأكياس الشاي، وتعلق على نافذة الغرفة، كما مدخل المنزل.

استخدام شريحة من الليمون والقرنفل وتركها في المنزل وذلك لأن يكره الناموس رائحة القرنفل وأي شيء يحتوي على الحمضيات، كما يمكن زرع الريحان في نافذة الغرفة أومدخل المنزل لأنها تعد من النباتات التي يكره الناموس رائحتها.