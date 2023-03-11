اليوم العالمي للباروكة.. تعرفي على أفكار اختيار الشعر المستعار «زي الطبيعي»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يحتفل العالم في الـ10 من شهر مارس باليوم العالمي للباروكة أو اليوم العالمي للشعر المستعار، ذلك لأنه يخدم أغراضاً متعددة، أولها ارتداء ألوان وأشكال مختلفة من الشعر المستعار، والسبب الثاني أنها تهدف إلى رفع مستوى الوعي بتساقط الشعر نتيجة أمراض مختلفة وعلاجات السرطان، لذلك فهو فرصة لإظهار الدعم لمحاربات السرطان، وفقاً لموقع «national today» البريطاني.

سبب اختيار يوم عالمي للباروكة

يرجع سبب اختيار 10 مارس يوم عالمي للباروكة، أو الشعر المستعار إلى دعم محاربات السرطان، وعلى الرغم من وجود الباروكات منذ آلاف السنين، إلا أنه بدأ الاحتفال باليوم العالمي للشعر المستعار منذ عام 2016، إذ قدم متجر أزياء في الدنمارك، «تيماسبوب»، فكرة تقدير الباروكات للرفاهية ولرفع الوعي حول السرطان.

وتعود عادة ارتداء الشعر المستعار إلى مصر القديمة حيث كان الناس في بعض الأحيان يحلقون شعرهم ويرتدون الشعر المستعار لحماية رؤوسهم من الحرارة الشديدة في تلك المناطق، كما تم ارتداؤها للمناسبات الهامة، كذلك ظهرت الباروكة في حضارة الآشوريين واليونانيون والفينيقيين والرومان.

نصائح لاختيار الشعر المستعار في اليوم العالمي للباروكة

يجب عليكِ البحث عن الشعر المستعار الذى تتوافر فيه المتطلبات التى تحتاجينها مثل الطول والملمس وتصفيف الشعر، ولتحديد حجم الباروكة المناسبة لكِ قومي بقياس محيط الرأس من خط الشعر الأمامى، خلف الأذن، حتى نهاية العنق، إلى الأذن الأخرى ثم العودة إلى خط الشعر الأمامي، وتدوين المقاسات التي أخذت.

نصائح يجب مراعاتها عند اختيار الباروكة

- أولا يجب أن تتميز الباروكة الشعر المستعار بمرونة الحركة الطبيعية مثل الشعر الطبيعي، وأن يكون غطاء الشعر بمقاس الرأس.

- يجب أن يكون غطاء الشعر المستعار أكثر نعومة وراحة ومثالي لفروة الرأس الحساسة، احرصي على أن تتميز الباروكة بتنوع التصميم من حيث يمكنك تمشيط الشعر في أي اتجاه.

- وعند اختيار لون الشعر المستعار، يجب أن يكون مناسب للون البشرة والشعر الطبيعي.