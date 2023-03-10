حسن شاكوش يكشف لأول مرة قصة حبه مع زوجته «ريم»: «بنت الجيران الحقيقية»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يحتفل اليوم مؤدي المهرجانات حسن شاكوش بحفل زفافه على زوجته ريم طارق، الذي يقام في قاعة أحد الفنادق المطلة على نهر النيل بالقاهرة والذي من المقرر أن يمتد للساعات الأول من صباح الغد.

حب حسن شاكوش لزوجته

نشر أحد أصدقاء النجم حسن شاكوش مقطع فيديو له عبر حسابه الشخصي على «إنستجرام»، وهو يكشف عن قصة حبه لزوجته، مشيرا إلى أنها «بنت الجيران الحقيقية» وأنه تقدم لها من قبل وكان يحبها ولكنها كانت مخطوبة لشخص آخر: «أنا كنت بشوفها لما كانت بتجيب الحاجات وهي معدية قدامي في بولاق ولما طلبت إيديها من 3 سنين كانت مخطوبة زعلت جدا وقتها وبعد كده ربنا كرم الحمد لله وكانت من نصيبي وبقت معايا الحمد لله».

وظهر مطرب المهرجانات خلال مقطع الفيديو وهو يرتدي الجاكت الأبيض والبنطلون الأسود، متابعا أن أهل زوجته انتقلوا للعيش معه في بيته: «أم العروسة ووالدها هنا اللي يعتبر مربيني وإحنا كلنا أهل».

حفل زفاف حسن شاكوش

يحيي عدد كبير من نجوم الغناء، حفل زفاف حسن شاكوش، الذي يقام اليوم في قاعة أحد الفنادق المطلة على نهر النيل، إذ قام شاكوش بدعوة عدد كبير من نجوم الغناء للحفل الذي سيمتد للساعات الأولى من صباح الغد، وبدأ عند تمام الساعة الثامنة.

ونشرت المصممة نور علي التي صممت بوكية الورد الذي جاء من تصميها باللون الأبيض ومزين بالخرز الفضي، العديد من الصور للعروس قبل التجهيزات وقبل المكياج وتألقت العروس بفستان أنيق، لمصممة الأزياء سماح مهران.