معلومات عن ابنة ملك الأردن.. تستعد للزواج من شاب يوناني الأصل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلن الديوان الملكي الهاشمي، مع بداية شهر مارس الجاري عن اقتراب زفاف الأميرة إيمان عبدالله الثاني، ليزداد السؤال بعدها عن ابنة ملك الأردن، والتي تأثرت بزفافها والدتها الملكة رانيا العبدالله قائلة: «أول مرة بكون أنا أم العروس بس ماشاء الله عليها كبرت بسرعة إيمان وصارت أحلى عروس الله يرضى عليها ويبارك لها، طول عمرها هنية وقلبها بيوسع الكل».

ابنة ملك الأردن

حفلات غنائية وتجمع الأهل والأصدقاء والفرحة تعم على الشعب الأردني، وذلك مع اقتراب حفل زفاف ابنة ملك الأردن الأميرة إيمان عبدالله الثاني، والتي تعتبر أول فرحة في العائلة الهاشمية إذ يلحقها شقيقها بعد أشهر بإقامة حفل زفافه على السعودية رجوة خالد السيف.

من المقرر أن تتزوج الأميرة إيمان من خطيبها جميل الكسندر ثيرميوتيس في 12 مارس، والذي يكبر الأميرة بعامين تقريباً، ويعمل كشريك إداري لصندوق رأس المال الاستثماري، ويعيش في نيويورك، وهو من أصول يونانية، وفقاً لموقع صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ولدت الأميرة إيمان في عمان في 27 سبتمبر 1996 في مدينة الحسين الطبية، وكانت الطفلة الثانية للأمير عبد الله والأميرة رانيا، الذي أصبح فيما بعد الملك عبد الله الثاني، لديها شقيق أكبر وهو ولي العهد المملكة الأردنية الهاشمية الأمير الحسين، وشقيقان أصغر هما الأميرة سلمى والأمير هاشم، وقد نشرت صحيفة الديلي ميل معلومات عنها وعن خطيبها خلال احتفال والدتها الملكة رانيا العبدالله بها وهي تحضر لها فستان الحناء الأبيض الذي تميزت به العروس في حفل جمع الأهل والأصدقاء.

صداقة قوية بين الابنة ووالدتها

لم تكن العلاقة بين ابنة ملك الأردن وأمها الملكة رانيا علاقة ام وابنتها فقط، إذ عكست والدتها كل الحب والصداقة عبر كلماتها لها خلال حفل الحناء، كذلك مشاركتها لها في الكثير من الأعمال والمناسبات والزيارات للمؤسسات الخيرية التي ترعاها زوجة العاهل الأردني، وأخيراً قبل زفاف ابنتها وصفتها وسط الحضور في حفلة الحناء بأنها ريحانة الدار وشكرت الفنانة إليسا على إهدائها الأغنية التي أعلنت بها اقتراب موعد زفاف ابنتها.

وعن حياتها الدراسية أنهت الأميرة إيمان ابنة دراستها الثانوية في مدرسة أكاديمية عمان الدولية في 4 يونيو 2014.