الامارات | «لفات» الوالدة ثريا من دبي إلى العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعمل الوالدة ثريا حديد سبت، في مشروعها «أمي ثريا» على منتجات من صنع يدها كالحقائب والأكياس، التي تستخدم لأغراض مختلفة كجمع الحلويات في مناسبات كالنصف من شعبان «حق الليلة»، وأخرى لحمل الأواني، ويطلق عليها باللهجة المحلية «لفة الطبقة»، حيث قامت بالعمل على «لفات» مختلفة تحمل طابعاً تراثياً مميزاً ذا بصمة حضارية، كما شاركت في المحافل المختلفة أبرزها حدث «إكسبو 2020 دبي» العالمي الذي استضافته دبي أخيراً، وحققت من خلاله نجاحاً واسعاً، وقالت الوالدة ثريا لـ«الإمارات اليوم»: «بدأت مشروعي منذ عام 2007 وقمت بتطويره شيئاً فشيئاً، حتى شاركت في إكسبو بمنتجاتي ومنها «لفة الطبقة»، وقمت بصنع «لفة إكسبو» التي حققت نجاحاً واسعاً وإقبالاً كبيراً، حيث تُعد مشاركتي في إكسبو إحدى أكثر المشاركات التي تميزت فيها، وقمت بالتوسع والمشاركة لاحقاً في معارض أخرى خارج الإمارات كالمعارض في السعودية والكويت».

عادات وتقاليد

وأكدت الوالدة ثريا: أن «المجتمع الإماراتي لايزال يحافظ على عاداته وتقاليده، مشيرة إلى استمتاعها بالاحتفال بالمناسبات الدينية والشعبية والتراثية مع عائلتها وأهالي المنطقة، الذين يحرصون على زيارتها حتى بعد انتقالهم إلى مناطق أخرى».

وعبرت الوالدة ثريا حديد سبت، عن سعادتها بمشاركة الأطفال بالاحتفال بالنصف من شعبان أو «حق الليلة»، حيث يحرص كثيرون على زيارتها في هذه المناسبة ولا سيما الأطفال الذين ينادونها بـ«أمي ثريا»؛ الاسم الذي عرفت من خلاله وأطلقته على مشروعها الخاص بالتراث الإماراتي المطور، الذي حاز الإقبال الكبير لدى أفراد المجتمع.

وقالت: «سعيدة جداً بالاحتفال بهذه المناسبة بين أبنائي وأحفادي، فهي مناسبة مميزة تبشرنا بقدوم شهر رمضان، وعيد الفطر الذي نجتمع فيه مع أفراد العائلة، حيث يحتفل أفراد المجتمع بالنصف من شعبان (حق الليلة) سنوياً، ويحرصون على غرس هذه العادات لدى أطفالهم».

وأضافت «في السابق كان يتم توزيع المكسرات والحلويات على الأطفال، حيث يقوم صانع الحلويات الذي يطلق عليه (المحلوي) بصنع الحلويات مثل (المصاص) و(الملبس)، إضافة إلى تقديم المكسرات المختلفة، بينما نجد اليوم تنوّعاً كبيراً في الحلويات التي يتم تقديمها، حيث تتوافر بشكل كبير وأكثر تنوّعاً عن السابق، إضافة إلى تغليفها وتوزيعها في أكياس وصناديق مختلفة لم توجد في السابق، حيث كان الأطفال يجمعون الحلويات في أكياس بسيطة».

جناح الصنعة

تعرض «أمي ثريا» منتجاتها حالياً في محلها بجناح الصنعة في القرية العالمية، كما قامت بمشاركات عدة في معارض مختلفة على مستوى الدولة تم تنظيمها من قبل مؤسسات حكومية مختلفة، كالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، ومجلس سيدات أعمال عجمان، إلى جانب مشاركتها في الفعاليات المختلفة مع المؤسسات التعليمية والمدارس، ومشاركتها في معارض أخرى في دول الخليج كالمعرض السعودي الإماراتي للأسر المنتجة، الذي تم تنظيمه أخيراً، من قبل بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، ومعارض أخرى في دولة الكويت.

دعم وتطوير

وأشارت الوالدة ثريا حديد إلى الدعم الكبير الذي توليه دولة الإمارات بتطوير المشاريع، وتوفير الدورات التي من شأنها أن تثقف أصحاب المشاريع، لاسيما مع تطور وسائل التسويق المختلفة، حيث قالت: «قمت بالمشاركة في الدورات التطويرية التي أضافت لي الكثير من المهارات، مثل المهارات الحسابية والتسويقية التي قمت بتطويرها بعد الانضمام لدورات مختلفة، أبرزها دورة تسويق المنتج الذي قدمته وزارة تنمية المجتمع، وندوة إضاءات على أسواق المال التي نظمتها جمعية النهضة النسائية».

• تعرض «أمي ثريا» منتجاتها بجناح الصنعة في القرية العالمية.

• أعمل على منتجاتي باستخدام أقمشة قديمة ودمجها بطريقة عصرية.



حظيت بفرصة المشاركة في مبادرة الوقف، وآمل أن يكتب لنا الأجر في ذلك.

«الوقف المبتكر»

يُعد مشروع «أمي ثريا» أحد المشاريع الحائزة علامة «دبي للوقف» التي يمنحها مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، المندرج تحت إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر في دبي للمؤسسات الحكومية والخاصة، التي تقدم مبادرات ومساهمات مجتمعية مبنية على مفهوم «الوقف المبتكر»، وذلك لمشاركتها بنسبة سنوية من عوائد مشروعها كوقف مبتكر لسد ديون المحتاجين، بالتنسيق مع مركز استشارات الوقف وجمعية دار البر.