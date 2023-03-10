من هو زوج الأميرة إيمان عبدالله الثاني ابنة ملك الأردن؟.. «أصوله يونانية»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاب في نهاية العشرينات أصبح اسمه حديث مواقع التواصل بين يوم وليلة، إذا كثرت الأسئلة عن من هو زوج الأميرة إيمان عبدالله الثاني ابنة ملك الأردن، وذلك بعدما شاركت والدتها الملكة رانيا، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» تفاصيل من حفلة الحناء، تضمنت مقاطع فيديو وصور تجمع العائلة والأهل والأصدقاء في القصر الملكي، ومع اقتراب حفل الزفاف يقدم «هن» معلومات عن السيد جميل الكساندر زوج الأميرة إيمان.

من هو زوج الأميرة إيمان عبدالله الثاني

بعد انتشار الحديث عن زفاف ابنة عاهل الأردن، ومن هو زوج الأميرة إيمان عبدالله الثاني؟، يقدم التقرير التالي معلومات عنه كالآتي:

- زوج الأميرة إيمان عبدالله الثاني هو السيد جميل الكساندر ترميوتس فنزويلي من أصول يونانية، ولد في كاركاس فنزويلا في عام 1994، يبلغ من العمر 29 عاما.

- ينحدر جميل من عائلة يونانية مكونة من أب وأم وثلاثة أبناء، هو أكبر أشقائه، فلديه شقيقة تدعى أليكسيا، وشقيق يدعى أليخاندروس.

ـ حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة فلوريدا الدولية، وفق «العربية».

ـ يعمل عريس ابنة ملك الأردن في قطاع الخدمات المالية في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لتقرير المملكة بالأردن.

- لديه 3 أشقاء، شقيقة تدعى أليكسيا، وشقيق يدعى أليخاندرو، وهو أكبر أشقائه.

- مسقط رأسه في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة، كما أنه عمل في أكبر متاجر التجزئة الموجودة بأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا التابعة لـ«EMEA»، وهي شركة AMARLA.

- خطب ابنة ملك الأردن يوم الثلاثاء الموافق 5 من شهر يوليو لعام 2022.

زفاف الأميرة إيمان عبدالله الثاني

يشهد هذا الشهر مجموعة من الاحتفالات في القصر الهاشمي، بدأت بإعلان الديوان الملكي عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، موعد زفاف الأميرة إيمان، ابنة الملكة رانيا، قائلين: «يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن أنه سيتم بعون الله وتوفيقه، عقد قران صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني المعظمة، على السيد جميل ألكساندر ترميوتس، في التاسع عشر من شعبان عام 1444 هجري، الموافق للثاني عشر من آذار عام 2023 ميلادي».

من ثم بدأت الملكة رانيا زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مشاركة متابعيها تفاصيل الاحتفالات بالحناء ومن قبلها الاستعدادات بتصميم فستان الحناء التي أضافت إليه بلسمتها الخاصة حزام ارتدته في فستان زفافها، وقالت خلال حفلة الحناء:«هي مشاعر مش عادية، فرحة، لهفة، عجئة وكمان شوية خوف لأول مرة بكون أنا أم العروس بس ماشاء الله عليها كبرت بسرعة إيمان وصارت عروس أحلى عروس الله يرضى عليها ويبارك لها، طول عمرها هنية وقلبها بيوسع الكل».