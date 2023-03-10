من هي زوجة حسن شاكوش قبل بدء حفل زفافهما اليوم؟.. ليست فنانة «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يحتفل مطرب المهرجانات حسن شاكوش بزفافه، اليوم الجمعة، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد كبير من أصدقائه من داخل الوسط الفني وخارجه وتفأجا الجميع بخبر حفل الزفاف وذلك نتيجة أنه يقام بعد مدة قصيرة من الخطوبة، الأمر الذي جعل الكثير يسأل عن من هي زوجة حسن شاكوش؟.

من هى زوجة حسن شاكوش

وخلال السطور التالية، نكشف من هي زوجة حسن شاكوش، وذلك وفق حسابها الشخصي على «إنستجرام»:

1- تدعى ريم طارق، ومن خارج الوسط الفني.

2- يتابعها عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، 40 شخصًا فقط، وغير حريصة على نشر أي صور عبر الحساب.

3- صديقة مقربة من البلوجر فرح شعبان، التي حرصت على حضور خطبتها.

4- ظهرت في العديد من المناسبات رفقة صديقتها فرح شعبان.

5- تحرص على خصوصيتها بمنصات التواصل الاجتماعي، وليس لها تواجد شائع.

حفل زفاف حسن شاكوش

ونشرت المصممة نور علي التي صممت بوكية الورد الذي جاء من تصميها باللون الأبيض ومزين بالخرز الفضي، العديد من الصور للعروس قبل التجهيزات وقبل المكياج وتألقت العروس بفستان أنيق، لمصممة الأزياء سماح مهران.

ومن المقرر أن يقام فرح حسن شاكوش بحفل زفافه في أحد فنادق القاهرة الكبرى المطلة على النيل، وسيتضمن فقرات الالعاب النارية بقيادة أحمد عصام، بحضور نجوم ونجمات الفن وصناع المحتوى.