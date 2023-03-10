لايف ستايل

من هي زوجة حسن شاكوش قبل بدء حفل زفافهما اليوم؟.. ليست فنانة «صور»

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حسن شاكوش وزوجته

يحتفل مطرب المهرجانات حسن شاكوش بزفافه، اليوم الجمعة، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد كبير من أصدقائه من داخل الوسط الفني وخارجه  وتفأجا الجميع بخبر حفل الزفاف وذلك نتيجة أنه يقام بعد مدة قصيرة من الخطوبة، الأمر الذي جعل الكثير يسأل عن من هي زوجة حسن شاكوش؟.

74e04f47c3.jpg

من هى زوجة حسن شاكوش

وخلال السطور التالية، نكشف من هي زوجة حسن شاكوش، وذلك وفق حسابها الشخصي على «إنستجرام»:

1- تدعى ريم طارق، ومن خارج الوسط الفني.

2- يتابعها عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، 40 شخصًا فقط، وغير حريصة على نشر أي صور عبر الحساب.

3- صديقة مقربة من البلوجر فرح شعبان، التي حرصت على حضور خطبتها.

4- ظهرت في العديد من المناسبات رفقة صديقتها فرح شعبان.

5- تحرص على خصوصيتها بمنصات التواصل الاجتماعي، وليس لها تواجد شائع.

62e208a3bb.jpg

cd6e6a6770.jpg

حفل زفاف حسن شاكوش

ونشرت المصممة نور علي التي صممت بوكية الورد الذي جاء من تصميها باللون الأبيض ومزين بالخرز الفضي، العديد من الصور للعروس قبل التجهيزات وقبل المكياج وتألقت العروس بفستان أنيق، لمصممة الأزياء سماح مهران.

ومن المقرر أن يقام فرح حسن شاكوش بحفل زفافه في أحد فنادق القاهرة الكبرى المطلة على النيل، وسيتضمن فقرات الالعاب النارية بقيادة أحمد عصام، بحضور نجوم ونجمات الفن وصناع المحتوى.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا