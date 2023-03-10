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الظهور الأول لزوجة حسن شاكوش من تحضيرات الزفاف «فيديو وصور»

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حسن شاكوش وزوجته

يحتفل مغني المهرجانات حسن شاكوش بحفل زفافه اليوم على فتاة من خارج الوسط الفني، تدعى ريم طارق، وذلك بعد فترة قصيرة من حفل الخطبة، إذ من المقرر أن يقام الحفل في أحد فنادق القاهرة الكبرى المطلة على النيل.

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حفل زفاف حسن شاكوش

وسيتضمن حفل زفاف حسن شاكوش فقرات الألعاب النارية بقيادة أحمد عصام، بحضور نجوم ونجمات الفن وصناع المحتوى، إذ من المحتمل أن يمتد حفل الزفاف حتى الساعات الأولى من صباح الغد.

تجهيزات فرح حسن شاكوش

وتألقت العروس بفستان أنيق، لمصممة الأزياء سماح مهران، فضلا عن اعتمادها على بوكيه ورد للمصممة نور علي التي نشرت العديد من الصور للعروس قبل التجهيزات وقبل المكياج وكان منها الحذاء الخاص بالعروس وبوكيه الورد الذي جاء من تصميها باللون الأبيض ومزين بالخرز الفضي وأيضا الفندق الذي يتم تجهيز العروس به إذ ظهرت العروس منبهرة من التصميم والديكور.

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وكان مؤدي المهرجانات حسن شاكوش احتفل بخطبته منذ فترة قصيرة، في حفل عائلي أُقيم بالشيخ زايد، وسط الأهل والأصدقاء المقربين، وأصدقاء الوسط الفني، وعلى رأسهم المطرب عمر كمال.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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