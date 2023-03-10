الامارات | خبراء يحذرون من قلة النوم لهذا السبب الخطير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهر بحث طبي جديد أن الأشخاص الذين يعانون من الأرق يمكن أن يكونوا أكثر عرضة بنسبة 69٪ للإصابة بنوبة قلبية مقارنة بأولئك الذين لم يعانوا من اضطراب النوم خلال متوسط تسع سنوات من المتابعة، وذلك وفقًا لبحث جديد تم تقديمه في الكلية الأمريكية لأمراض القلب العلمية السنوية.

وعند النظر إلى مدة النوم كمقياس موضوعي للأرق، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يقضون خمس ساعات أو أقل من النوم في الليل كانوا أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية. وأن الأشخاص المصابون بمرض السكري والأرق لديهم احتمالية مضاعفة للإصابة بنوبة قلبية.

وأكدت مؤلفة الدراسة يمنى دين من جامعة الإسكندرية، مصر " أن الأشخاص الذين يعانون من الأرق هم أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية بغض النظر عن العمر، وأن النوبات القلبية تحدث في كثير من الأحيان لدى النساء المصابات بالأرق".

تأمل دين وفريقها البحثي أن تساعد الدراسة الحالية في لفت الانتباه إلى الدور الذي قد تلعبه اضطرابات النوم في صحة القلب.

وقالت دين أنه "استنادًا إلى بياناتنا المجمّعة، يجب اعتبار الأرق عامل خطر للإصابة بنوبة قلبية، ونحن بحاجة إلى القيام بعمل أفضل لتثقيف الناس حول مدى خطورة، قلة النوم الجيد".

وبناءً على البيانات المجمعة، كان هناك ارتباط ذي دلالة إحصائية بين الأرق والإصابة بنوبة قلبية بعد التحكم في العوامل الأخرى التي يمكن أن تزيد من احتمالية الإصابة بنوبة قلبية مثل العمر والجنس والأمراض المصاحبة والتدخين.

وظل هذا الارتباط بين الأرق والنوبة القلبية مهمًا في جميع المجموعات الفرعية للمرضى، بما في ذلك الأعمار الأصغر والأكبر (65 و 65)، ومدة المتابعة (أكثر أو أقل من خمس سنوات)، والجنس بين الذكور والإناث، والأمراض المصاحبة الشائعة ( السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول).

علاوة على ذلك، فإن الأشخاص الذين أبلغوا عن خمس ساعات أو أقل من النوم في الليلة كانوا أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية 1.38 مرة و 1.56 مرة مقارنة بمن ينامون ست ساعات وسبع إلى ثماني ساعات في الليلة على التوالي. وقالت دين إنه لا يوجد فرق في خطر الإصابة بنوبة قلبية بين أولئك الذين يحصلون على خمس أو أقل أو تسع ساعات أو أكثر من النوم في الليلة ، مما يدعم نتائج الدراسات السابقة التي أظهرت أن النوم القليل جدًا أو الكثير من النوم يمكن أن يكون ضارًا. ووجدت دين وفريقها أن المرضى الذين ينامون ست ساعات كانوا أقل عرضة للإصابة بنوبة قلبية مقارنة بمن ينامون تسع ساعات.

في تحليل منفصل، سعى الباحثون لتحديد ما إذا كانت أعراض الأرق الفردية مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية. كما تم ربط اضطرابات بدء النوم والحفاظ عليه - أي صعوبة النوم أو الاستمرار فيه - بزيادة احتمال الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 13٪ مقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون من هذه الأعراض.

وبينت دين إن النوم غير التصالحي والخلل الوظيفي أثناء النهار غير مرتبطين بالنوبات القلبية، مما يشير إلى أن أولئك الذين يشكون فقط من الشعور بعدم الانتعاش عند الاستيقاظ دون قلة النوم ليسوا في خطر متزايد للإصابة بالنوبات القلبية.

بناءً على النتائج، أكدت مؤلفة الدراسة إنه من المهم أن يعطي الناس الأولوية للنوم حتى يحصلوا على سبع إلى ثماني ساعات من النوم الجيد كل ليلة.

ونقلت مجلة "ساينس ديلي"، عن دين نصيحتها " مارس عادات نوم جيدة ؛ يجب أن تكون الغرفة مظلمة وهادئة وعلى الجانب الأكثر برودة، وأبعد الأجهزة. افعل شيئًا مهدئًا لتهدأ، وإذا كنت قد جربت كل هذه الأشياء وما زلت لا تستطيع النوم أو تنام أقل من خمس ساعات ، تحدث مع طبيبك".